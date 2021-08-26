متى يفتح الطيران المدني الكويتي 2021 ؟ يعتبر من الأسئلة الشائعة والتي زادت نسبة البحث عنها في الأيام الماضية، وكان ذلك بعد أن تم إغلاق الطيران نتيجة جائحة كورونا، ومن ثم بدأ يتم النظر على فتح الطيران من جديد مع إتخاذ الاجراءات الاحترازية، على أن يتم تحديد ضوابط كوسيلة للمحافظة على صحة المواطنين.

متى يفتح الطيران المدني الكويتي 2021

سوف يتم تحديد آلية محددة للسفر إلى الكويت، ومن المتوقع أن يتم فتح الطيران المدني في الكويت خلال الأيام المقبلة، وبعد أن يتم إتخاذ القرار سوف يتم الإرسال إلى شركات الطيران في الدول المعنية والتي سوف يتم فتح الطيران معها والتي تشمل مصر والهند وسريلانكا وباكستان ونيبال وبنجلاديش.

ومن ضمن الضوابط التي سوف يتم وضعها على أنه قبل الخروج من الكويت يجب الحصول على جرعتي لقاح كورونا، كما أنه يجب أن يقوم بإجراء مسحة pcr والذي يكون خلال 72 ساعة قبل موعد الرحلة التي سوف يسافر بها، للتأكد من أن المسافر غير مصاب بفيروس كورونا المستجد.

ضوابط السفر للكويت للمصريين

بالنسبة إلى ضوابط السفر إلى الكويت لغير المحصنين فإنه إذا كان المسافر لم يحصل على لقاح الكورونا المعتمد في الكويت، ولكنه قد حصل على جرعتي لقاح كورونا الغير معتمد، فإنه على المسافر الذهاب إلى المراكز التي تقدم لقاح كورونا إلى المصريين بالكويت والحصول على جرعة واحدة من لقاح كورونا المعتمد، وبجانب ذلك الحصول على شهادة معتمدة والتي يكون سعرها 250 جنية مصري على أن يكون بها مركز QR.

ويجب على المسافر أن يقوم بعمل مسحة PCR والتي تكون صالحة لـ 72، وبالنسبة إلى المواطن الذي قد حاز على التطعيم خارج الكويت فلابد من تقديم شهادة تثبت ذلك والتي تحتوي على نوع اللقاح، وعلى الأسم الذي يكون مسجل في جواز السفر، وأسم الجهة التي قد حصل على اللقاح بها، ونوع اللقاح الذي قد حصل عليه والتاريخ الذي قد حصل على الجرعة به، وإذا لم تحتوي على رمز QR ففي هذه الحالة يتم تنزيل شهادة التطعيم بشكل إلكتروني من خلال وزارة الصحة الكويتية.

عندما يتم فتح الطيران المدني بالكويت سوف يتم إتخاذ العديد من الاجراءات الصحية المختلفة والتي تعتبر وسيلة للحد من انتشار وباء كورونا في العالم أجمع.