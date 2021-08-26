أخبار اليمن : أحزاب سياسية تهنئ ابو راس بذكرى تأسيس المؤتمر

أحزاب سياسية تهنئ ابو راس بذكرى تأسيس المؤتمرتلقى رئيس المؤتمر الشعبي العام الشيخ صادق امين ابو راس عددا من برقيات التهاني من عدد من قيادات الأحزاب والقوى السياسية اليمنية، بمناسبة حلول الذكرى الـ39 لتأسيس المؤتمر الشعبي العام في 24 اغسطس/ آب 1982م.

وفي برقيات التهاني عبرت الأمانة العامة للجبهة الوطنية الديمقراطية، والامين العام المساعد للتنظيم السبتمبري الديمقراطي، الشيخ/ محمدعبدالله غانم أبوغانم، والامين العام لحزب الحوار الوطني، الاستاذ/ مختار يونس، والامين العام لحزب جبهة التحرير الاستاذ خالد جيوب الردفاني، اصالة عن أنفسهم ونيابة عن قواعد واعضاء احزابهم، عن أصدق التهاني والتبريكات لرئيس المؤتمر الشعبي العام الشيخ صادق امين ابو راس، والى كل قيادات واعضاء المؤتمر بمناسبة حلول الذكرى الـ39 لتأسيس المؤتمر الشعبي العام.

مشيرين إلى أن ذكرى تأسيس المؤتمر الشعبي العام قبل نحو 4 عقود من الزمن ، تأتي هذا العام والمؤتمر تحت قيادة الشيخ المناضل صادق أمين ابو راس" أصبح اكثر تماسكا وقوة مواصلا نهجه السياسي الوسطي المعتدل متسلحا بمبادئه الوطنية ونهجه ومواقفه الوطنية الثابتة".

وقالت قيادات الأحزاب والقوى السياسية إن قيمة التاريخ لا تُقاس باليوم ولا بالشهر ولا بالسنة، ولكن بحجم الحدث والمنجز، وأثر ذلك الخلاٌق في نفوس الآخرين وضمير المجتمع والعالم ككل .

مؤكدين أن تأسيس حزب المؤتمر الشعبي العام مثٌل حدثاً سياسياً كبيراً في تاريخ اليمن الحديث والمعاصر، وأن يوم 24 اغسطس 1982م يعد يوماً خالداً في ذاكرة اليمنيين بمختلف إنتماءاتهم السياسية ومشاربهم الفكرية.

سائلين المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة على الجميع بألف خير واليمن بخير وموحد وفي سلام ورخاء وإزدهار، ومؤكدين وقوفهم مع كل الأطراف السياسية والقوى الوطنية في مواجهة العدوان حتى النصر بإذن الله.

