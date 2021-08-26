أخبار اليمن : الأرصاد يتوقع هطول أمطار رعدية

الأرصاد يتوقع هطول أمطار رعديةتوقع المركز الوطني للأرصاد الجوية هطول أمطار رعدية متفاوتة الشدة على عدد من المحافظات خلال الـ 24 ساعة المقبلة.

وأشار المركز في نشرته الجوية إلى احتمال هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بالعواصف الرعدية والبرد أحياناً على سلسلة المرتفعات الغربية من صعده شمالاً حتى تعز ولحج جنوباً.

فيما من المتوقع هطول أمطار خفيفة إلى متوسطة على محافظات شبوة، أبين، البيضاء، مأرب، الجوف، حضرموت والمهرة.

وقد تشهد سواحل محافظات عدن، تعز، لحج، أبين، خضرموت ،والحديدة والمناطق الداخلية المحاذية لها أمطار رعدية خفيفة إلى متوسطة .

ولفت المركز إلى استمرار نشاط الرياح الموسمية الجنوبية الغربية على أرخبيل سقطرى والتي تعمل على اضطراب البحر وارتفاع الموج.

وحث المركز المواطنين في المناطق المتوقع هطول الأمطار عليها، على عدم التواجد في مجاري السيول وبطون الأودية أثناء وبعد هطول الأمطار.

وحذر سائقي المركبات في المنحدرات والمنعطفات الجبلية والسهول الساحلية من انخفاض الرؤية الأفقية، والصيادين ومرتادي البحر وربابنة السفن الصغيرة في أرخبيل سقطرى من اضطراب البحر وارتفاع الأمواج بسبب الرياح الشديدة.

وأفاد المركز بأن كمية الأمطار التي هطلت خلال ال24 ساعة الماضية في بعض محطات الرصد الجوي جاءت على النحو الآتي تعز : 17.8 ملم، حجة : 10.6 ، ذمار : 9 ، السدة : 7.9 ، المحويت : 7.2 ، إب : 2.2 ، صعده : 1.2 ملم.

وذكر المركز بأن أمطاراً هطلت على محافظتي صنعاء، عمران، ومديرية المعافر بتعز، وأمطار متفرقة على عدة مناطق وكانت خارج نطاق محطات الرصد .