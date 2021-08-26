وزيرة دفاع ألمانيا: نحن الآن فى أخطر مرحلة من عمليات الإجلاء من أفغانستان

جدة - نرمين السيد - قالت وزيرة الدفاع الألمانية أنيجريت كرامب كارينباور، "نحن الآن فى أخطر مرحلة من عمليات الإجلاء من أفغانستان"، وذلك بعد توارد معلومات عن هجوم إرهابى وشيك بمطار كابول.





وكانت وزيرة الدفاع الألمانية، قد أكدت أمس، إن وعد ألمانيا بإجلاء الموظفين الأفغان السابقين لديها سيبقى قائما بعد انقضاء مهلة 31 أغسطس المحددة لعمليات الإجلاء من مطار كابول.

وقالت الوزيرة للصحفيين: "كل من لهم الحق فى القدوم إلى ألمانيا يمكنهم الوثوق فى أن هذا الوعد سيبقى قائما إلى أجل غير مسمى. سنوفر كل الدعم حتى يتسنى لهؤلاء الأشخاص مغادرة هذا البلد واستقبالهم هنا فى ألمانيا".