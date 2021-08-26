وكانت وزيرة الدفاع الألمانية، قد أكدت أمس، إن وعد ألمانيا بإجلاء الموظفين الأفغان السابقين لديها سيبقى قائما بعد انقضاء مهلة 31 أغسطس المحددة لعمليات الإجلاء من مطار كابول.
وقالت الوزيرة للصحفيين: "كل من لهم الحق فى القدوم إلى ألمانيا يمكنهم الوثوق فى أن هذا الوعد سيبقى قائما إلى أجل غير مسمى. سنوفر كل الدعم حتى يتسنى لهؤلاء الأشخاص مغادرة هذا البلد واستقبالهم هنا فى ألمانيا".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر وزيرة دفاع ألمانيا: نحن الآن فى أخطر مرحلة من عمليات الإجلاء من أفغانستان على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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