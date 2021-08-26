جدة - نرمين السيد - يذكر أنه منذ سيطرة حركة "طالبان" على العاصمة الافغانية فى 15 أغسطس، يبقى مطار كابول الدولى بوابة جوية وحيدة يتم عبرها إجلاء الموظفين الأجانب والمواطنين الأفغان، الذين تعاونوا معهم.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر البيت الأبيض: إجلاء 95.700 شخص من أفغانستان منذ 14 أغسطس على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.