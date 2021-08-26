تفاصيل الضمان الاجتماعي الجديد وشروط استحقاقه للموظف بالمملكة

تفاصيل الضمان الاجتماعي الجديد وشروط استحقاقه للموظف الضمان الاجتماعي هو احد الأنظمة التي أقزتها المملكة، وتستحق فئات كثيرة الاستفادة منه، وتحصل علي معاش من الضمان الاجتماعي، وهو مبلغ من المال يصرف للمستحق شهريا، ويتم صرف الأموال من أموال الزكاة، ويستفيد به الأكثر احتياجا من المواطنين السعودين مطلقين أرامل متقاعد موظف، أو السعودين المتزوجين من أجانب أو المتزوجات من أجانب، وذلك لتحسين الأوضاع الاقتصادية والمالية، وسد حاجتهم ومتطلباتهم واسرهم، وهو احد البرامج التي تنظمها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، في إطار خطط مستمرة لتنمية المجتمع بالمملكة، وإنشاء مجتمع متكافل، وهناك شروط وضعت من قبل الوزارة، لاستحقاق الموظف العامل في أي من القطاعات بالمملكة معاش الضمان، ويتم هذا بعد التعديلات الجديدة التي أدخلتها الوزارة، ليكون اكثر فاعليه لصرف المعاش لأكبر قطاع من المستنفدين، وتحقيق رؤية المملكة 2030، وكل هذه التجديدات لسد الاحتياجات في الحياة اليومية من فئات المجتمع.

تفاصيل الضمان الاجتماعي الجديد وشروط استحقاقه للموظف الضمان الاجتماعي

معاش مستحق لمساعدة المواطنين للعيش حياة كريمة، ولذلك وضعت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمملكة، مجموعة من الشروط من قبل المتقدم بطلب الحصول علي المعاش، وسنتكلم عن شروط استحقاق الضمان الاجتماعي للموظف:

أن يكون سعودي الجنسية. ثم يكون مقيما بالمملكة اقامة دائمة وفقا للائحة. يلتزم باستيفاء كافة المتطلبات التي وضعتها الوزارة، من الصحة والتعليم والخدمة المجتمعية. تكون قيمة دخل المتقدم اقل من معاش الضمان الاجتماعي. ثم يجب أن يكون الموظف ليس مشتركا في التأمينات الاجتماعية. لا يكون الموظف مستفيدا من احد برامج الدعم الأخري، التي تقدمها الوزارة.

طريقة التقديم للحصول علي معاش من الضمان للموظف

يتم التقديم للحصول علي معاش الضمان الاجتماعي للموظف، من خلال احد مكاتب الضمان الاجتماعي، أو من خلال منصة الدعم، أو من خلال الاتصال برقم الوزارة الموحد:

عن تطريق تقديم الطلب، تقديم الطلب وبه البيانات، الاسم رباعي، رقم الهوية الوطنية، تاريخ الميلاد، العنوان الوطني، معلومات التواصل، رقم حساب البنك، ومعلومات اخري إن وجدت.

أما عن طريق الموقع الإلكتروني:

الدخول إلي الموقع الإلكتروني للوزارة. ثم الضغط علي البوابة المخصصة للخدمات الإلكترونية. من مستخدم جديد سجل: رقم الهوية، رقم الجوال. ثم كلمة المرور ورمز التحقق، ثم تسجيل. رسالة تأكيد علي الجوال، إدخال الرقم بالمربع. الدخول وتعبئة البيانات، الاسم رباعي، رقم الهوية الوطنية، تاريخ الميلاد، العنوان الوطني، معلومات التواصل، رقم حساب البنك، ومعلومات اخري إن وجدت. أرفاق أي مستندات ثبوتية. التعهد بإدخال جميع البيانات صحيحة، وحفظ الطلب. ستصلك رسالة نصية بإتمام العملية بنجاح.

اقرار بعدم وجود عائل متكفل من الأقارب. ثم اقرار بعدم امتلاك أي مصدر دخل، واذا كان المصدر غير كاف تقديم ما يثبت ذلك. تقديم جميع المستندات بأرقام الهويات الخاصة بالأسرة، سن المتقدم والحالة الاجتماعية. ثم تقديم مستندات الطلاق، وفاة الزوج إذا كانت أرملة. أما إذا كان من أصحاب الإعاقات، يجب تقديم ما يثبت إعاقته.

المستندات المطلوبة للحصول علي معاش الضمان