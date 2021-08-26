إمكانيات عالية وسعر مناسب.. شركة فيفو تُطلق هاتفها الجديد Vivo Y33s

كشفت خلال لساعات القليلة الماضية شركة Vivo فيفو النقاب عن أحدث هاتف ذكي من خلال سلسلة هواتفها المتميزة التي جذبت العديد من المستخدمين خلال الفترة الحالية، حيث أكدت أنه يحمل اسم Vivo Y33s، وهو يأتي من الفئة المتوسطة والتي يفضلها الكثير من الشباب خلال هذه الفترة بسبب الإمكانيات العالية والسعر المناسب للعديد منهم، حيث أنه تم إطلاق الهاتف في الهند وسوف يبدأ رحلته العالمية خلال الأيام القليلة القادمة.

شركة فيفو تُطلق هاتفها الجديد Vivo Y33s

يتميز هاتف فيفو الذكي Vivo Y33s ببطارية كبيرة ومعالج من انتاج شركة ميديا تك والبطارية بسعة 5000 مللي أمبير، وتم عرضه بسعر تنافسي عبر الموقع الرسمي للشركة الصينية، حيث أنه تم عرض الهاتف بسعر 242 دولار وهو يعادل 3.800 جنيه مصري وفقاً لما نقله الموقع التقني “Newsbytesapp، كما تم تسريب الإمكانيات الخارقة لذلك الجهاز.

أمكانيات هاتف Vivo Y33s

كشفت شركة Vivo فيفو عن الإمكانيات الخارقة التي يمتع بها الهاتف الجديد Vivo Y33s والتي جاءت كالتالي:

شاشة من نوع LCD وبمقياس 6.5 بوصة وجودة عرض FHD+، وبدقة 1080X2408 بكسل مع فلتر مدمج باللون الأزرق، ونوتش على شكل قطرة الماء.

تصميم الهاتف الجديد فائق النحافة وبه لمسة جمالية عالية حيث يصل سمك الهاتف إلى 8.0 ملليمتر.

كاميرا ثلاثية خلفية، حيث جاءت الرئيسية فيها بدقة ميجابكسل، مع وجود مستشعر من أجل تصوير ماكرو بدقة 2 ميجابكسل، وعدسة بدقة 2 ميجابكسل أيضاً من اجل تصوير العمق، مع وجود كاميرا أمامية من أجل تصوير السلفي وكذلك مكلمات الفيديو بدقة 16 ميجابكسل.

معالج شركة ميديا تك، من نوع Helio G80.

ذاكرة الوصول العشوائي رام سعة 8 جيجا بايت.

يتمتع بذاكرة التخزين الداخلية بسعة 128 جيجا بايت

يعمل الهاتف بوجهة المستخدم Funtouch OS 11.1.

به نظام تشغيل أندرويد 11.

بطارية كبيرة بسعة 5000 مللي أمبير في الساعة تدعم تقنية الشحن السريع.

يدعم الاتصال اللاسلكي المزدوج Wi-Fi.

البلوتوث Bluetooth 5.0.

يدعم تقنية تحديد المواقع من خلال GPS.

يوجد به مكبس سماعة للرأس.

عرضت الشركة الصينية فيفو الهاتف الذكي الجديد بتلك الإمكانيات العالية والرائعة مع السعر المناسب للكثير من الشباب بخيارين من الألوان فقط، حيث جاء اللون الأول بالأسود والثاني بالسماوي، وننتظر طرح الهاتف الجديد في المملكة العربية والسعودي ومصر والعديد من دول العالم خلال الأيام القليلة القادمة.