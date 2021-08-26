أخبار اليمن : عالميا: 213 مليونَا و866 ألفًا اصابة بكورونا

عالميا: 213 مليونَا و866 ألفًا اصابة بكورونا
بلغ إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في أنحاء العالم 213 مليونَا و 866 ألف حالة.
وأظهرت أحدث البيانات المتوفرة على موقع جامعة (جونز هوبكنز) الأمريكية، ارتفاع إجمالي الوفيات إلى 4 ملايين و 463 ألف حالة.
وأوضحت البيانات المجمعة أن إجمالي عدد اللقاحات المضادة للفيروس التي جرى إعطاؤها في أنحاء العالم تجاوز 5 مليارات و44 مليون جرعة.
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