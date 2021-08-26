منصة التسجيل amen. social .tn منحة 300 دينار المساعدة الاجتماعية 2021

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عمر شويل - جدة منصة التسجيل amen. social .tn، يستمر البحث عن كيفية التسجيل amen social tn منحة 300 دينار المساعدة الاجتماعية 2021 المعلن عنها من طرف وزارة الشؤون الاجتماعية في تونس. وقد ابرمت الحكومة التونسية اتفاق مع البنك الدولي للرعاية والتنمية على تقديم مساعدات استثنائية ضرفيه منحة مقدرة بثلاثمئة دينار للفقراء والفئات الهشة من الأفراد محدودي الدخل وأصحاب الدخل الضعيف وكذلك المواطنين الذين تأثرت نشاطاتهم التجارية من جراء انتشار فيروس كورنا في مختلف الولايات التونسية. ومع بداية التسجيل في منحة المساعادات الاجتماعية 2021 اشتكى العديد من المواطنين عدم قدرتهم في الولوج على موقع امان. وقد اعلنت وزارة الشؤون الاجتماعية صباح اليوم الخميس أن منصة أمان للتسجيل Amen.social.tn. تشهد اكتظاظا كبير بسبب التدفق الهائل للافراد عليها. كما تسعى الوزارة بالتنسيق مع المركز الوطني للإعلامية على توسيع قدرة المنصة على استيعاب اكبر عدد من المسجلين في آن واحد. مؤكدة انا التسجل في المنصة سوف يستمر إلى غاية الخامس والعشرون من شهر سبتمبرر القادم.

و قد اكد وزير الشؤون الاجتماعية الدكتور الطرابلسي أن الأفراد الحاصلين على منحة قارة شهريا والكارني الأبيض. والبالغ عددهم حسب الاحصائيات الأخيرة مئتان وستة وستون ألف أسرة. هؤلاء لا يسجلون وسيحصلون على منحة 300 دينار بشكل آلي. أما بخصوص الافراد الذين لديهم بطاقة علاج مجانية ولا يحصلون على منحة شهرية ويحوزون على الكارني الأصفر. عليهم التسجيل على amen.social.tn. وسنتعرف من خلال موقع ثقفني الاخباري على كيفية التسجيل في منحة 300 دينار عبر منصة المساعدات الاجتماعية 2021 amen social tn inscription.

منصة التسجيل amen. social .tn

من خلال المؤتمر الصحفي الأخير الذي انعقد يوم الثلاثاء الرابع والعشرون من شهر اوت الجاري اعلن وزير الشؤون الاجتماعية التونسي محمد الطرابلسي عن كيفية التسجيل في منحة 300 دينار التي سوف تقدمها الحكومة التونسية للمواطنيها مستحقي الدعم من الفئات الهشة. كما قدم الوزير شروحات مفصلة بخصوص الحصول على المساعدات الاجتماعية الظرفية الاستثنائية. التي سوف تقدم لكل العائلات التي تضررت من مخلفات كوفيد-19. ويمكن معرفة الفئات المعنيين بالحصول على المنحة من خلال الشروط التي حددتها الوزارة والموضحة في الصورة التالية

كيفية التسجيل في منحة 300 دينار المساعدات الاجتماعية 2021

دعت وزارة الشؤون الاجتماعية جميع الأفراد الراغبين في التسجيل عبر منصة امان amen social tn إلى الدخول من فترة إلى أخرى ريثما يتم اصلاح الأعطال الفنية في المنصة التي تشهد دخول عدد كبير من المسجلين في فترة زمنية واحد ويمكن التسجيل في المساعدات الاجتماعية عبر اتباع الخطوات التالية: