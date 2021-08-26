تردد قناة بي ان سبورت الاخبارية bein sports news لنقل قرعة دوري أبطال أوروبا 2022 UEFA

تردد قناة بي ان سبورت الاخبارية bein sports news .. بعد الانتهاء من تعاقد جميع المتأهلين لدور المجموعات في دوري أبطال أوروبا يتم اليوم إجراء قرعة دوري أبطال أوروبا في حفلة القرعة التي من المنتظر أن يتم نقل بثها عبر شاشة قناة بي ان سبورت الاخبارية، وهذا بعد أن انضمت 3 أندية لدور المجموعات، في السياق التالي نستعرض تحديث تردد قناة بي ان سبورت الاخبارية لنقل قرعة دوري أبطال أوروبا 2022 عبر القمر الصناعي النايل سات.

قرعة دوري أبطال أوروبا 2022

يقوم بالمشاركة في دور المجموعات لدوري الأبطال عدد 32 فريق كرة قدم على مستوى قارة أوروبا، ويتم تقسيمهم على أربعة مستويات ليكون بهذا في كل مستوى 8 من الأندية، على أن يكون في كل مجموعة من الثمانية فريق من كل مستوى من الأربعة.

ومن الجدير بالذكر انه قد انضم مؤخرًا 3 من الاندية ليكتمل عدد الاندية الـ 32 وهم ريد بول سالزبورغ، وشاختيور، وشيريف، وقد أكدت لوائح يويفا “الاتحاد الأوروبي لكرة القدم” عدم تواجد ما يزيد عن فريق واحد من كل بلد بنفس المجموعة.

مستويات الفرق في دور المجموعة بدوري الأبطال 2022

المستوى الأول في دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا يضم:

أتلتيكو مدريد من إسبانيا. بايرن ميونخ من ألمانيا. مانشستر سيتي من إنجلترا. ليل من فرنسا. إنتر ميلان من إيطاليا. سبورتينغ لشبونة من البرتغال. فياريال من إسبانيا. تشيلسي من إنجلترا.

المستوى الثاني في دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا يضم:

برشلونة من إسبانيا. يوفنتوس من إيطاليا. ليفربول من إنجلترا. مانشستر يونايتد من إنجلترا. باريس سان جيرمان من فرنسا. ريال مدريد من إسبانيا. إشبيلية من إسبانيا. بوروسيا دورتموند من ألمانيا.

المستوى الثالث في دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا يضم:

بورتو من البرتغال. أياكس من هولندا. أتالانتا من إيطاليا. لايبزيغ من ألمانيا. شاختيور من أوكرانيا. ريد بول سالزبورغ من النمسا. بنفيكا من البرتغال. زينيت بطرسبورغ من روسيا.

المستوى الرابع في دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا يضم:

بيشكتاش من تركيا. دينامو كييف من أوكرانيا. بروج من بلجيكا. يانغ بويز من سويسرا. ميلان من إيطاليا. مالمو من السويد. فولفسبورغ من ألمانيا. شيريف من مولدوفا.

موعد قرعة دوري أبطال اوروبا 2022

يتم إجراء فعاليات قرعة دوري أبطال أوروبا لموسم 2021 – 2022 في اليوم الخميس الموافق 26 من أغسطس والموافق 18 من محرم 1443 في الساعة السادسة بتوقيت مصر، والساعة السابعة بتوقيت السعودية.

فعاليات قرعة دوري أبطال أوروبا 2021

ضمن حفل قرعة دوري أبطال أوروبا تتم بعض الفعاليات، أبرزها:

إجراء قرعة دوري الأبطال.

الإعلان عن أفضل لاعب في أوروبا موسم 2021 – 2022.

الإعلان عن أفضل مدرب في أوروبا موسم 2021 – 2022

القنوات الناقلة لقرعة دوري الأبطال 2022

أثبتت شبكة قنوات بي ان سبورتس الرياضية جدارتها في نقل الفعاليات والمباريات أو البطولات المختلفة بجودة عالية، ومن المنتظر ان يتم نقل مراسم حفل قرعة الدوري لابطال أوروبا لهذا الموسم بعد ساعات قليلة على قناة بين سبورت الاخبارية الرياضية بعد عرض استوديو تحليلي للقرعة والدوري قبل الحفل مباشرةً مع مجموعة من ألمع الرياضيين والإعلاميين على مستوى الوطن العربي.

تردد قناة بي ان سبورت الاخبارية لنقل قرعة دوري الأبطال

يتم استقبال قناة بي ان سبورت الاخبارية عبر الأقمار الصناعية المختلفة النايل سات وسهيل سات لمتابعة نقل قرعة دوري الابطال على شاشتها عبر الترددات التالية:

التردد 11054 هيرتز.

القطبية أفقي H

معدل الترميز 27500

معامل تصحيح الخطأ هو 4/5

التردد: 11585 هيرتز.

القطبية عمودي / رأسي V

معدل الترميز 27500

معامل تصحيح الخطا هو 4/5

تردد قناة بي ان سبورت الاخبارية على النايل ساتتردد قناة بين سبورت الاخبارية على سهيل سات