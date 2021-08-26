غادر رئيس الحكومة اللبنانية المكلف نجيب ميقاتي، قصر بعبدا، حيث التقى الرئيس ميشال عون، رافضا الإدلاء بأي تصريح بشأن مستجدات تشكيل الحكومة الجديدة.
وعقب اللقاء بين الرئيس عون وميقاتي، والذي استمر حوالي 40 دقيقة، غادر الأخير القصر، مكتفيا بالقول: "إن شاء الله خير.. إن شاء الله خير"، رافضا الإدلاء بأية تصريحات.
وكان الرئيس اللبناني قد وعد، السبت، بالإسراع في تشكيل الحكومة، قائلا إنها "ستتشكل بإذن الله، بتعاون بيني وبين الرئيس المكلف"، وأنها ستكون "حكومة قادرة على القيام بإصلاحات".
من جانبه، سبق أن اشتكى ميقاتي من "البطء" في تشكيل الحكومة، لافتا إلى ضرورة المضي قدما والإسراع في تشكيلها، لتنتشل البلاد من الأزمات المتتالية التي تطارده.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بعد لقائه الرئيس عون.. ميقاتي يغادر قصر بعبدا "دون تعليق" على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع سكاي نيوز عربية وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.