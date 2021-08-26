الاتحاد الإفريقى يأسف لقطع العلاقات بين الجزائر والمغرب

جدة - نرمين السيد - واستنكر رئيس المفوضية بحسب بيان صادر اليوم الخميس، أى تدهور فى العلاقات الأخوية والتاريخية بين البلدين والشعبين المغاربيين الشقيقين. ودعا رئيس المفوضية قادة البلدين إلى الامتناع عن أى عمل من شأنه التحريض على التصعيد، داعياً إلى الانصياع إلى منطق السلام والتعاون المثمر من أجل مصالح الشعبين. وجدد استعداد الاتحاد الإفريقى لتعزيز أى مبادرة لاستئناف العلاقات الأخوية فى خدمة السلام والازدهار فى المنطقة المغاربية وإفريقيا.

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