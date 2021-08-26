الأردن الثالث عربياً من حيث مخاطر السفر

دوت الخليج :- كشف تقييم المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية، في آخر تحديثتها، عن ترتيب الأردن من حيث مخاطر السفر بسبب فيروس كورونا.

ووفق القائمة، فقد حل الأردن بالمستوى 3 بتصنيف الدول العربية من حيث مخاطر السفر.

ويتضمن التقييم 4 مستويات، ويشكل المستوى الرابع الأعلى خطورة، بينما يشكل المستوى الأول خطورة أقل.

واشتمل المستوى 4 على العديد من البلدان العربية، وهي البحرين، والعراق، والكويت، وليبيا، وسلطنة عُمان، والمملكة العربية السعودية، وتونس، والإمارات العربية المتحدة، والصومال، ولبنان، والمغرب.

وتضمن المستوى 3، الأردن، وقطر، وموريتانيا.

وأما المستوى 2، فاشتمل على مصر فقط، بينما تضمن المستوى 1 جيبوتي، وجزر القمر.