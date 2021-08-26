دوت الخليج :- كشف تقييم المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية، في آخر تحديثتها، عن ترتيب الأردن من حيث مخاطر السفر بسبب فيروس كورونا.
ووفق القائمة، فقد حل الأردن بالمستوى 3 بتصنيف الدول العربية من حيث مخاطر السفر.
ويتضمن التقييم 4 مستويات، ويشكل المستوى الرابع الأعلى خطورة، بينما يشكل المستوى الأول خطورة أقل.
واشتمل المستوى 4 على العديد من البلدان العربية، وهي البحرين، والعراق، والكويت، وليبيا، وسلطنة عُمان، والمملكة العربية السعودية، وتونس، والإمارات العربية المتحدة، والصومال، ولبنان، والمغرب.
وتضمن المستوى 3، الأردن، وقطر، وموريتانيا.
وأما المستوى 2، فاشتمل على مصر فقط، بينما تضمن المستوى 1 جيبوتي، وجزر القمر.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الأردن الثالث عربياً من حيث مخاطر السفر على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جي بي سي نيوز وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.