فيديو وصور : نقاش ساخن بين لجنة الصحة وامانة عمان والبيئة حول النفايات الطبية

دوت الخليج - : عقدت لجنة الصحة النيابية برئاسة الدكتور أحمد السراحنة قبل ايام في المجلس اجتماعا مع أمانة عمان ووزارة البيئة لدراسة الوضع البيئي في العاصمة .

النائب الدكتور أحمد السراحنة ، رئيس اللجنة وأعضاؤها أسهبوا في مناقشة هذا الأمر مع الدكتور محمد الخشاشنة ، أمين عام وزارة البيئة ، ومع الأمانة ممثلة بالدكتورة ميرفت المهيرات نائبة مدير الأمانة للشؤون الصحية وحسام النجداوي نائب مدير المدينة لشؤون البيئة .

وعقب الجلسة قال الدكتور السراحنة للمدينة نيوز : إن مناقشاتهم حول النفايات الطبية ستستمر مع وزارة البيئة للوقوف على أنجع وسيلة للتخلص منها بالطرق العلمية بعد مرور عام على كورونا وما خلفته من آثار صحية وبيئية تستوجب المعالجة .

وتقدم النائبان أحمد عشا الدوايمة وهايل عياش عضوي اللجنة باسئلة واقتراحات وناقشا عدة نقاط مثارة .

وتمحور أغلب الحديث عن النفايات الطبية وعن عمليات التفتيش الصحية وتعارض المسؤوليات بين مفتشي الأمانة ومفتشي جهات أخرى .

المدينة نيوز سجلت اللقاء وإليكموه بالصوت والصورة :

المصدر : المدينة نيوز - بتول دانو تيكا