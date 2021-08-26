فيديو وصور : نقاش ساخن بين لجنة الصحة وامانة عمان والبيئة حول النفايات الطبية

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دوت الخليج - : عقدت لجنة الصحة النيابية برئاسة الدكتور أحمد السراحنة قبل ايام في المجلس اجتماعا مع أمانة عمان ووزارة البيئة لدراسة الوضع البيئي في العاصمة .
النائب الدكتور أحمد السراحنة ، رئيس اللجنة وأعضاؤها أسهبوا في مناقشة هذا الأمر مع الدكتور محمد الخشاشنة ، أمين عام وزارة البيئة ، ومع الأمانة ممثلة بالدكتورة ميرفت المهيرات نائبة مدير الأمانة للشؤون الصحية وحسام النجداوي نائب مدير المدينة لشؤون البيئة .
وعقب الجلسة قال الدكتور السراحنة للمدينة نيوز : إن مناقشاتهم حول النفايات الطبية ستستمر مع وزارة البيئة للوقوف على أنجع وسيلة للتخلص منها بالطرق العلمية بعد مرور عام على كورونا وما خلفته من آثار صحية وبيئية تستوجب المعالجة .
وتقدم النائبان أحمد عشا الدوايمة وهايل عياش عضوي اللجنة باسئلة واقتراحات وناقشا عدة نقاط مثارة .
وتمحور أغلب الحديث عن النفايات الطبية وعن عمليات التفتيش الصحية وتعارض المسؤوليات بين مفتشي الأمانة ومفتشي جهات أخرى .
المدينة نيوز سجلت اللقاء وإليكموه بالصوت والصورة :
المصدر : المدينة نيوز - بتول دانو تيكا
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