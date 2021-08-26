صور.. سكاى نيوز: 18 قتيلا و45 جريحا بانفجارى مطار كابول

جدة - نرمين السيد - وذكرت مصادر فى حركة طالبان إن ما لا يقل عن 13 شخصا قتلوا جراء الانفجار، فيما أفادت مصادر بريطانية بسقوط 11 شخصا.

وقال المتحدث باسم "البنتاجون" على تويتر إن "عدد ضحايا الانفجار فى محيط مطار كابول غير واضح حتى الآن".

وفى وقت سابق أكد مسؤول فى حركة طالبان إصابة عدد كبير من عناصر الحركة من جراء الانفجار، غير أنه لم يحدد أى عدد، كما أنه لم يذكر أى تفاصيل إضافية حول طبيعة الانفجار.

كما أكد البنتاجون وقوع انفجارين فى محيط مطار كابول، وقال أيضا إن "الانفجار عند بوابة مطار كابول كان نتيجة "هجوم معقد" أسفر عن سقوط ضحايا من الأميركيين والمدنيين".

من جهتها، قالت وزارة الخارجية الروسية إن 13 شخصا على الأقل قتلوا وأصيب 15 آخرون جراء هجومين انتحاريين فى كابول.

من جهته، أكد مستشفى الطوارئ بكابول سقوط عشرات الضحايا، وقال "أكثر من 30 مصابا فى انفجارى المطار.. توفى 6 منهم فى طريقهم إلى المستشفى".

وقال شاهد عيان "أثناء تجمع عدد من الأفغانيين بعد تدقيق الوثائق المطلوبة من قبل نساء وأطفال ورجال، وقع هجوم انتحارى وبعدها سمعنا إطلاق نار، ويبدو أنه كان هجوما آخر بالتزامن مع الانفجار".