بريطانيا تعلن أنها تعمل بشكل عاجل لتحديد تفاصيل الانفجار فى مطار كابول

جدة - نرمين السيد - وقالت وزارة الدفاع على موقع "تويتر": "نعمل بشكل عاجل لتحديد ما حدث فى كابول وتأثيره على جهود الإجلاء الجارية".

وأضافت الوزارة: "يظل شاغلنا الأساسى هو سلامة أفرادنا والمواطنين البريطانيين ومواطنى أفغانستان، نحن على اتصال وثيق مع الولايات المتحدة وحلفاءنا الآخرين فى الناتو على المستوى العملياتى بشأن الاستجابة الفورية لهذا الحادث".

وكان مسؤولون أمريكيون وصحفيون أكدوا أن انفجارا دوى اليوم الخميس، فى محيط مطار العاصمة الأفغانية كابول، بالتزامن مع استمرار عمليات الإجلاء هناك، حسبما أفادت قناة "روسيا اليوم".

وحسب المعطيات الأولية، فجر انتحارى نفسه عند البوابة الرئيسية للمطار، مع ورود تقارير عن سماع دوى إطلاق الرصاص فى المنطقة بعد الانفجار.