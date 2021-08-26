عاجل.. ماكرون: الأوضاع خطيرة فى كابول وفى محيط المطار

جدة - نرمين السيد - وأضاف ماكرون، فى كلمة له مساء اليوم الخميس "لدينا قوة فرنسية خاصة فى مطار كابول وأفرادها سيرحلون فى الرحلات الأخيرة بالتنسيق مع واشنطن".

وأوضح الرئيس الفرنسى "سنعمل مع الأمريكيين لضمان أمن عمليات الإجلاء وحماية رعايانا".

وأكدت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" وقوع انفجارين فى محيط مطار كابول، خلف 5 مصابين من الجيش الأمريكى على الأقل، كما تحدثت حركة طالبان عن وقوع ما لا يقل عن 13 قتيلا جراء الانفجارين.