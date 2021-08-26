عاجل.. جونسون يدعو لاجتماع أزمة إثر انفجار مطار كابول

جدة - نرمين السيد - وقالت مصادر فى وزارة الدفاع الأمريكية إن انفجارين فى محيط مطار كابول، تم تنفيذهما بعملية معقدة، أوقعا مصابين من الجيش الأمريكى، كما كشفت حركة طالبان عن وقوع ما لا يقل عن 13 قتيلا جراء الانفجارين.
الانفجار الذى يأتى تزامنا مع تسارع عمليات الإجلاء من أفغانستان، بعد سيطرة حركة طالبان على أغلب البلاد، ودخولها القصر الرئاسى، وهروب الرئيس أشرف غنى إلى الخارج، وسيطرة الحركة على كمية كبيرة من الأسلحة والعتاد أغلبها أمريكية الصنع.
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