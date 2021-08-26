رابط التقديم في برنامج تطوير الخريجين “قادة المستقبل” المنتهي التوظيف من البنك السعودي للاستثمار

البنك السعودي للاستثمار برنامج قادة المستقبل، تم الإعلان من قبل البنك السعودي للاستثمار عن فتح باب التقديم في برنامج الخريجين للحاصلين على البكالوريوس من كلا الجنسين الرجال والنساء، حيث نعمل نحن موقع “ثقفني” بتوفير كافة الخدمات لمتابعينا الكرام، وذلك سوف نقوم بعرض كافة التفاصيل التي تخص التقديمات في برامج تطوير الخريجين (قادة المستقبل) المقدم من البنك السعودي للاستثمار.

برنامج تطوير الخريجين ” قادة المستقبل”

برنامج تطوير الخريجين، المعروف ببرنامج قادة المستقبل هو برنامج تدريبي تكون فترة التدريب فيه عام كامل، وهو برنامج منتهي التوظيف بالتعاون مع مجموعة من الشركاء العالميين، ويمنح البنك السعودي للاستثمار شهادات معتمدة عالميا لأفضل الخريجين الذين انضموا لبرنامج قادة المستقبل، كما يمنحهم البنك السعودي للاستثمار فرصة لينضموا ضمن أفراد عائلة البنك السعودي للاستثمار.

التخصصات المطلوبة في برنامج قادة المستقبل

اعلن البنك السعودي للاستثمار عن فتح باب التدريب المنتهي التوظيف للخريجين الحاصلين على البكالوريوس من الرجال والنساء وذلك في التخصصات الآتية:

المحاسبة المالية

الاقتصاد والأعمال

تخصص البرمجة

التحليل الكمي

نظم التشغيل

نظم إدارة قواعد البيانات

الأمن والشبكات

يجب أن يكون المتقدم حاملا للجنسية السعودية

إتقان اللغة الانجليزية

لا يشترط وجود خبرة سابقة لدى المتقدم

يمنح البنك السعودي للاستثمار شهادات معتمدة للمتدربين بعد إتمام فترة التدريب

شهادات معتمدة للمتدربين بعد إتمام فترة التدريب يهدف برنامج قادة المستقبل تحسين مسوى كفاءة الخريجين الجدد، حيث يجمع البرنامج بين رأس العمل وبين الفصول الدراسية باستخدام افضل الأنشطة والممارسات العالمية.

تحسين مسوى كفاءة الخريجين الجدد، حيث يجمع البرنامج بين رأس العمل وبين الفصول الدراسية باستخدام افضل الأنشطة والممارسات العالمية. يتيح البنك السعودي للاستثمار راتبا شهريا وتأمين صحي وشهادة تخرج للمتدربين.

راتبا شهريا وتأمين صحي وشهادة تخرج للمتدربين. يهتم المنهج التدريبي للبرنامج بنسبة 80% على الجانب التقني.

سيتم توفير عروض عمل من البنك السعودي للاستثمار بعد الانتهاء من البرنامج التدريبي لقادة المستقبل بنجاح.

شروط التقديم في برنامج تطوير الخريجين المقدم من البنك السعودي للاستثمارمميزات برنامج تطوير الخريجين المقدم من البنك السعودي للاستثمارروابط التقديم في برنامج تطوير الخريجين ” قادة المستقبل” المقدم من البنك السعودي للاستثمار