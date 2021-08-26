أسماء فصول رياض أطفال 1443/2021 “بسيطة ومبهجة” للطلاب

أسماء فصول رياض أطفال 1443/2021 حددتها لجنة تطوير من وزارة التعليم السعودية لتكون هدفها تطوير الأطفال، وجميعها بأسماء بسطية ومبهجة للطلاب حتى يتمكنون من استيعاب الفصل وتذكره عند الحاجة، كما يرغب أولياء الأمور معرفة عناوين الروضات المعتمدة في السعودية من قبل وزارة التعليم السعودي لضمان المنظومة التى يتم وضع طفلهم لديها، ويطلعون على أسماء فصول رياض أطفال 1443/2021 مع بداية العام الدراسي الجديد.

أسماء فصول رياض أطفال 1443/2021

عكفت وزارة التعليم السعودية على اختيار أسماء فصول رياض أطفال 1443/2021 لتناسب سن الطلاب وتحمل بهجة وتألق تجعلهم يتذكرونها وتعمل على تنمية مهاراته وتكون على النحو التالي:

فتافيت السكر.

حضانة فتافيت.

براعم المستقبل.

الطفل الذكي.

بسمات.

البرعم الصغير.

مروج المعرفة.

بيتي الدافئ.

سباركس.

كوكب الطفولة.

عالم المبدع الصغير.

عالم المبدعون.

الزهور.

أطفال شطار.

جيل المستقبل.

أطفال الغد.

المسلم الصغير.

المبتكر الصغير.

عصافير الجنة.

روضة العقل السعيد.

روضة أبطال المعرفة.

بستان الطفولة.

العالم السعيد.

عناوين الروضات المعتمدة في السعودية

ننشر قائمة عناوين الروضات المعتمدة في السعودية لتكون مرجع مناسب لأولياء الأمور لاختيار الأفضل لهم من خلال الجدول التالي:

اسم الروضة المعتمدة في نظام نور الموقع روضة بثينة الانصارية في الوسام ب/76. روضة حصة السديري تقع في وادي النمل مع م/43. روضة الشفا تقع في محمدية الشفا الروضة الخامسة تقع في حي السلامة الروضة الثامنة تقع في حي الفيصلية روضة الجوهرة المعمرة تقع في حي الفيصلية خلف مستشفي العدواني الروضة الأولى تقع في الحرص في مدينة الملك خالد السكنية للحرس الوطني روضة ريحة تقع في منطقة ريحة روضة السر الثانية تقع في منطقة السر الثانية. روضة الخرائق الجنوبية تقع في الخرائق الجنوبية روضة الخرائق الشمالية تقع في الخرائق الشمالية روضة شقصان تقع في منطقة شقصان الروضة الأولى في الخرمة الخزائن بالدوائر الحكومية روضة الشرفية تقع في الشرقية الروضة الثالثة تقع في الخرمة الروضة الثانية في برنية تقع مع الابتدائية الثالثة الروضة الأولى في تربة تقع الروضة في مركز التدريب التربوي روضة الاولى بالموية تقع في الحجي الجنوبي بالموية روضة أسماء بنت أبي بكر تقع في منطقة التمران روضة مران تقع في منطقة المران روضة الركنة تقع في ب/ الركنة روضة شعر بتربة تقع في شعر بتربة روضة الأبناء بالقاعدة تقع في القاعدة الجوية

رياض أطفال 1443

تستهدف مرحلة رياض الأطفال إعداد الطلاب من الصغر من سن 3 سنوات إلى 6 سنوات، وتعزيز سلوكهم لاكتشاف محيطهم والبيئة وتشجيع الطفل على العمل التعلم وحب المعرفة، كما تعمل على تطوير خيال الطفل على التذكر والابتكار والأنشطة الرياضية المختلفة لتشعره بالاستقلالية.