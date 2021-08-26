amen social tn التسجيل الذاتي للحصول على منحة 300 دينار وزارة الشؤون الاجتماعية

amen social tn التسجيل الذاتي، أعلنت وزارة الشؤون الاجتماعية في تونس عن بداية التسجيل في منحة 300 دينار المساعدة الاجتماعية2021. الظرفية الاستثنائية التي أقرتها الحكومة التونسية بعد ابرامها اتفاق مع البنك الدولي للتنمية والرعاية الاجتماعية. وتخص منحة ثلاثمئة دينار الأفراد أصحاب الدخل الضعيف ومنعدمي الدخل وكذلك الفقراء والمحتاجين والعاطلين عن العمل. وكل من تأثر عمله التجاري من جراء انتشار فيروس كورونا على مستوى كافة الولايات التونسية. كما أعلن وزير الشؤون الاجتماعية امس الثلاثاء عن بداية التسجيل في منصة أمان Amen Social Tn inscription الإلكترونية من اجل الحصول على 300 دينار. لكن لحد الساعة لم يتمكن الكثير من المواطنين في تونس من التسجيل بسبب الضغط الكبير على المنصة. ومن خلال موقع ثقفني الخباري سوف نتعرف على كيفية التسجيل في منحة 300 دينار عبر موقع amen social tn.

amen social tn التسجيل الذاتي

في مؤتمر صحفي عقد بمقر وزارة الشؤون الاجتماعية حدد الوزير محمد الطرابلسي الفئات التي يمكنها الاستفادة من المساعدات الاجتماعية 2021 منحة 300 دينار حيث سوف تشمل العائلات محدودة الدخل و المتضررة من مخلفات كوفيد-19 كما اكد الطرابلسي انا اصحاب الكرني الأبيض والبالغ عددهم 266 ألف عائلة لن يتم تسجيلهم وسوف يحصولن على المساعدات الاجتماعية آليا. اما أصحاب الكرني الأصفر فعليهم التسجيل الذاتي عبر amen social tn ولمعرفة تفاصيل اكثر ما عليكم سوى الاطلاع على الصورة الآتية:

التسجيل في منحة 300 دينار المساعدات الاجتماعية 2021

اكدت وزارة الشؤون الاجتماعية في تونس ان حوالي 900 ألف عائلة التي ستستفيد من منحة 300 دينار حيث رصدت الحكومة التونسية مبلغ 277.8 مليون دينار سوف تصرف بداية من اول سبتمر 2021 وسيكون الدفع على دفعات تجنبا للتجمعات وحفاظا على صحة وسلامة المواطنين ويمكن التسجيل amen social tn من خلال تطبيق مايلي: