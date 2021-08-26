الرئيس التونسى: نعيش ظروفا استثنائية والمؤسسات تعمل وإن تم تجميد بعضها

جدة - نرمين السيد - ونقلت الرئاسة التونسية عن الرئيس سعيّد قوله لرجال الجيش: "واجهتم الجوائح الصحية والسياسية" فى إطار الزود عن الوطن. وتابع مخاطبا عناصر الجيش، فى مقطع فيديو بثته الرئاسة التونسية أثناء توديع بعثة عسكرية تونسية ستشارك فى الوحدة الجوية الأممية للتدخل السريع والمرافقة الجوية والبحث والإنقاذ فى جمهورية إفريقيا الوسطى: "أنتم حراس الوطن وحماته فى الداخل وواجهتم الجوائح الصحية والسياسية فى إطار الزود عن الوطن". وكانت السلطات الأمنية التونسية تمكنت منذ أيام من الإطاحة بإرهابى خطط لاغتيال الرئيس قيس سعيّد خلال زيارة كان سيؤديها إلى إحدى المدن الساحلية، الواقعة شرق تونس.

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