إصابة 32 شخصا.. انفجار مستودع عسكرى فى كازاخستان

جدة - نرمين السيد - وأوضحت الوزارة أن حريقا اندلع فى الساعة 19:00 بالتوقيت المحلى فى مستودع ذخائر بثكنة عسكرية فى منطقة جامبيلسك والعمل مستمر على إخماد الحريق. وأشارت إلى أن هناك معلومات عن 32 مصابا طلبوا مساعدة طبية بينهم 10 عسكريين. وبينت الوزارة أن المستودع يستخدم لتخزين ذخائر هندسية لا تتميز بمدى طيران طويل، وأن حريقا تسبب فى وقوع 6 انفجارات بالموقع. وذكرت أن السلطات الكازاخية بدأت إجلاء الأهالى من المبانى الواقعة قرب الثكنة العسكرية.

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