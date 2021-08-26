السفير الأمريكى بأفغانستان:مقتل 4 من المارينز وإصابة 3 آخرين فى تفجير كابول

جدة - نرمين السيد - كما أكد البنتاجون أن عددا من الجنود الأمريكيين قتلوا وآخرين جرحوا فى التفجير المعقد الذى وقع عند مطار كابل، وبدوره، يدرس البيت الأبيض العديد من الخيارات فيما يخص عملية الإجلاء من كابل خاصة بعد تفجيرات اليوم، والتى وقع على إثرها إصابات فى صفوف الجنود الأمريكين هناك، وأكد البيت الأبيض بحسب وسائل إعلام أمريكية أن الأولوية هى السلامة للأمريكين هناك.

وأكدت وسائل إعلام أفغانية، اليوم الخميس، ارتفاع حصيلة التفجيرين فى العاصمة كابول إلى أكثر من 18 قتيلا وإصابة ما لا يقل عن 60 آخرين.