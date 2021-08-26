طريقة تسجيل منصة مدرستي 1443 ورابط تسجيل طالب جديد لبدء العام الدراسي بالسعودية 2021 

طريقة تسجيل منصة مدرستي 1443 حيث تعتبر منصة مدرستي الالكتروني التعليمية للتعلم عن بعد واحدة من ضمن أهم وأفضل المنصات التعليمية التي أطلقتها المملكة العربية السعودية خلال الفترة الماضية بالتزامن مع أزمة جائحة كورونا التي أدت إلى تعطيل العملية التعليمية في السعودية في مختلف المدارس بجميع المراحل الدراسية المختلفة، حيث توفر منصة مدرستي للطلاب امكانية التسجيل للحصول على الكثير من الخدمات التعليمية بشكل الكتروني عن بعد بدون الحاجة الى التوجه الى المدرسة، ولا تقتصر على الطلاب فقط حيث يمكن التسجيل في منصة مدرستي لأولياء الأمور وكذلك المعلمين، ومع اقتراب حلول العام الدراسي الجديد 1443 نستعرض من خلال هذا المقال طريقة التسجيل في منصة مدرستي للتعليم عن بعد ورابط التسجيل الجديد.طريقة تسجيل منصة مدرستي 1443
التسجيل في منصة مدرستي للتعليم عن بعد 1443 تتيح منصة مدرستي للطلاب واولياء الامور وكذلك المعلمين اجراء التسجيل الكترونيا بالمنصة للحصول على الخدمات المختلفة وذلك من خلال التسجيل عن طريق حساب مايكروسوفت الخاص بالطالب ، حيث يتم ذلك من خلال الخطوات التالية.
- في البداية يتم تحميل تطبيق توكلنا على الهاتف الذكي الخاص بالمستخدم مباشرة والذي يتم تحميله لكافة أنواع الأجهزة الذكية.
- يتم اختيار الدخول الى حسابي.
- يتم اختيار البيانات الخاصة بمنصة مدرستي.
- يتم اختيار اسم المستخدم وكذلك إدخال كلمة السر.
- الضغط على ايقونة الارسال، وذلك ليتم ارسال المعلومات الخاصة بمنصة مدرستي الخاصة بالدخول المستخدم ليتم تسجيل الدخول الى المنصة مباشرة.
أطلقت وزارة التعليم السعودية تحديث الرابط الخاص بالدخول الى منصة مدرستي التعليمية للتعليم عن بعد، وذلك ليتم تسجيل الدخول من قبل كافة الطلاب بجميع المراحل الدراسية المختلفة وكذلك المعلمين، كما تتيح لأولياء الأمور الدخول لمتابعة الأبناء عبر المنصة من خلال متابعة المستوى التعليمي والتحصيلي والنتائج والتقارير الخاصة بالطلاب حيث يتم التالي:
- التوجه الى منصة مدرستي من خلال موقع وزارة التعليم مباشرة
- يتم اختيار تسجيل الدخول من خلال إدخال اسم المستخدم وكلمة المرور التي سبق وتم ارسالها في رسالة نصية عبر الهاتف الخاص بالمستخدم
- او اختيار تسجيل جديد وإدخال كافة البيانات المطلوبة بشكل صحيح.
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طريقة تسجيل منصة مدرستي 1443 حيث تعتبر منصة مدرستي الالكتروني التعليمية للتعلم عن بعد واحدة من ضمن أهم وأفضل المنصات التعليمية التي أطلقتها المملكة العربية السعودية خلال الفترة الماضية بالتزامن مع أزمة جائحة كورونا التي أدت إلى تعطيل العملية التعليمية في السعودية في مختلف المدارس بجميع المراحل الدراسية المختلفة، حيث توفر منصة مدرستي للطلاب امكانية التسجيل للحصول على الكثير من الخدمات التعليمية بشكل الكتروني عن بعد بدون الحاجة الى التوجه الى المدرسة، ولا تقتصر على الطلاب فقط حيث يمكن التسجيل في منصة مدرستي لأولياء الأمور وكذلك المعلمين، ومع اقتراب حلول العام الدراسي الجديد 1443 نستعرض من خلال هذا المقال طريقة التسجيل في منصة مدرستي للتعليم عن بعد ورابط التسجيل الجديد.طريقة تسجيل منصة مدرستي 1443
التسجيل في منصة مدرستي للتعليم عن بعد 1443 تتيح منصة مدرستي للطلاب واولياء الامور وكذلك المعلمين اجراء التسجيل الكترونيا بالمنصة للحصول على الخدمات المختلفة وذلك من خلال التسجيل عن طريق حساب مايكروسوفت الخاص بالطالب ، حيث يتم ذلك من خلال الخطوات التالية.
- في البداية يتم تحميل تطبيق توكلنا على الهاتف الذكي الخاص بالمستخدم مباشرة والذي يتم تحميله لكافة أنواع الأجهزة الذكية.
- يتم اختيار الدخول الى حسابي.
- يتم اختيار البيانات الخاصة بمنصة مدرستي.
- يتم اختيار اسم المستخدم وكذلك إدخال كلمة السر.
- الضغط على ايقونة الارسال، وذلك ليتم ارسال المعلومات الخاصة بمنصة مدرستي الخاصة بالدخول المستخدم ليتم تسجيل الدخول الى المنصة مباشرة.
أطلقت وزارة التعليم السعودية تحديث الرابط الخاص بالدخول الى منصة مدرستي التعليمية للتعليم عن بعد، وذلك ليتم تسجيل الدخول من قبل كافة الطلاب بجميع المراحل الدراسية المختلفة وكذلك المعلمين، كما تتيح لأولياء الأمور الدخول لمتابعة الأبناء عبر المنصة من خلال متابعة المستوى التعليمي والتحصيلي والنتائج والتقارير الخاصة بالطلاب حيث يتم التالي:
- التوجه الى منصة مدرستي من خلال موقع وزارة التعليم مباشرة
- يتم اختيار تسجيل الدخول من خلال إدخال اسم المستخدم وكلمة المرور التي سبق وتم ارسالها في رسالة نصية عبر الهاتف الخاص بالمستخدم
- او اختيار تسجيل جديد وإدخال كافة البيانات المطلوبة بشكل صحيح.
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