العثور على المفقود الخصاونة في تركيا

دوت الخليج :- قال الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية وشؤون المغتربين السفير ضيف الله علي الفايز، إنه تم العثور اليوم على المواطن الأردني المفقود في تركيا السيد حسام الخصاونة.
وأضاف أن السفارة الأردنية في أنقرة، والتي تابعت مع الوزارة القضية منذ بدايتها وأجرت اتصالات ومساعي مكثفة مع السلطات التركية المختصة، أعلمت الوزارة اليوم عن العثور على المواطن الخصاونة والذي يرقد حاليا في إحدى المستشفيات في مدينة أسطنبول.
وبيّن أن السفارة قامت بالفور بالاطمئنان على صحة السيد الخصاونة وأعلمت شقيقه الموجود في تركيا.
وقد أكدت إدارة المستشفى أن المواطن الخصاونة بصحة جيدة ويتلقى العناية الطبية اللازمة.
وأكد الفايز أن السفارة تعمل الآن على إنهاء كافة الإجراءات والترتيبات اللازمة لتأمين عودته إلى المملكة بالسرعة الممكنة.
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