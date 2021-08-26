"دكتواره" محمد رمضان الفخرية.. مركز "مجهول" وراء منح الشهادة

ضجت مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، بعد خبر إعلان الفنان محمد رمضان حصوله على شهادة الدكتوراه الفخرية، ومنحه لقب سفير الشباب العربي من المركز الثقافي الألماني في لبنان.

من جانبها تبرأت وزارة الخارجية الألمانية من ما يسمى المركز الثقافي الألماني الدولي، حيث قال المركز الألماني للإعلام التابع لوزارة الخارجية الألمانية في بيان رسمي على موقع فيسبوك "إن لا علاقة بين الحكومة الألمانية وما يسمي بالمركز الثقافي الألماني الدولي في لبنان".

مركز مجهول الهوية

تواصل موقع دوت الخليج هاتفيًا مع محمود عبد الله الخطيب، رئيس مجلس إدارة ما يُعرف بالمركز الثقافي الألماني الدولي في لبنان، لتوضيح هوية المركز ومدى علاقته بألمانيا.

قال الخطيب إن المركز الثقافي الألماني الدولي مقره الرئيسي يقع في برلين، وله فروع عديدة حول العالم.

ولدى سؤاله عن آلية التواصل مع إدارة المركز في برلين، بعدما لم يجدِ بحثنا عنه نفعًا، خاصة مع نفي وزارة الخارجية الألمانية أي علاقة لها بالمركز، أفاد الخطيب بأنه الوحيد المخول بالحديث باسم المركز في لبنان، وأضاف أن المركز ليس له موقع إلكتروني، مكتفيًا بالإشارة إلى صفحة الفيسبوك الخاصة بفرع لبنان.

وبخصوص جهة منحه الترخيص، قال الخطيب إنه حصل على الترخيص تحت رقم 3437236 من المركز الرئيسي في برلين، وهو المركز الذي لم تتوفر عنه أي بيانات؛ ولا وجود لموقع إلكتروني خاص به، أو أي حسابات موثوقة على مواقع التواصل الاجتماعي، وهو ما يجعل المركز "مجهول الهوية".

بعد جولة في صفحة الفيسبوك التي أشار إليها رئيس مجلس إدارة ما يسمى بالمركز الثقافي الألماني الدولي، للتأكد من مصداقية ما يمنحه من شهادات، وجدنا أنها صفحة غير موثقة وغير فعالة، حيث لم ينشر عليها أي منشورات منذ شهر مايو عام 2020.

كما أن صفحة المركز دأبت على نشر شهادات لتكريم أفضل 100 شخصية مؤثرة على مستوى العالم لعام 2020، دون أن تذكر أي معايير يتم بموجبها اختيار هذه الشخصيات.

100 دولار

وقال محمود الخطيب لموقع "دوت الخليج" إن قيمة عضوية المركز الثقافي الألماني الدولي قيمتها 100 دولار أميركي لسنة واحدة، كما أن من ضمن مزايا العضوية بالمركز "الاستفادة من فعاليات للاعضاء المبدعين والمميزين".

وفي هذا السياق يقول أحد الأعضاء السابقين بالمركز الثقافي الألماني الدولي – رفض ذكر اسمه - إن المركز ليس له أي علاقة بألمانيا، وهو عبارة عن جمعية مرخصة في لبنان ومقرها مدينة صور، تقوم بتقديم الدورات التعليمية في الإعلام والعلاقات الخارجية وأحيانًا اللغة الألمانية.

وتابع المصدر لموقع دوت الخليج أن شهادات الدكتوراه الفخرية التي يعطيها المركز ليست رسمية على الإطلاق ولا قيمة أكاديمية أو مهنية لها، وقيمتها 100 دولار تقريبًا بعد الحصول على العضوية، مؤكدًا أن فائدتها الوحيدة تتلخص في لقب "دكتور" الذي يسعى إليه البعض.