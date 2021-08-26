عاجل.. ارتفاع ضحايا تفجيرى مطار كابول إلى 60 قتيلا و140 جريحا

جدة - نرمين السيد - وكان المتحدث الصحفى للبنتاجون أكد وقوع انفجار آخر على الأقل فى محيط فندق البارون على مقربة من بوابة آبى بمطار كابول، مؤكداً أن الانفجار عند بوابة آبى كان نتيجة "هجوم معقد" أسفر عن سقوط عدد من الضحايا الأمريكيين والمدنيين.
ونقلت شبكة "سكاى نيوز" عن وسائل إعلام أمريكية، مقتل 10 جنود من مشاة البحرية الأمريكية، فى تفجيرى مطار كابول، الذين وقعا فى وقت سابق اليوم الخميس.
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