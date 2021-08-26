الاستعلام عن الحقيبة المدرسية من الضمان وقيمة الدعم

الاستعلام عن الحقيبة المدرسية من الضمان واحد من الخدمات الإلكترونية التي دشنتها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية رغبةً منها في بذل جهود تصب في صالح ذوي الدخل المتوسط والدخل المحدود من المواطنين الذين لديهم أبناء في مراحل تعليمية مخلفة وفي نفس الوقت في حال كانوا من المستفيدين من الضمان الاجتماعي فتوفر لهم دعم الحقيبة المدرسية الضمان الاجتماعي المالية ويمكن معرفة متى تصرف الحقيبة المدرسية من الضمان 1443 إلكترونيًا بسهولة من خلال بوابة الخدمات التي أتاحت تفاصيل موعد صرف الحقيبة المدرسية 1443.

الاستعلام عن الحقيبة المدرسية من الضمان

على من يرغب في الاستعلام عن موعد إيداع الحقيبة المدرسية 1443 في المملكة ضرورة الالتزام بالخطوات التالية:

أولًا: يتم الدخول إلى موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

ثانيًا: الانتقال إلى تبويب الخدمات الإلكترونية واختيار الحقيبة المدرسية.

ثالثًا: إدخال كافة التفاصيل والبيانات المطلوبة عبر الموقع.

رابعًا: يتم النقر على خيار الاستعلام والانتظار لحين ظهور جميع التفاصيل المطلوبة للدعم.

متى تصرف الحقيبة المدرسية من الضمان الاجتماعي 1443

أما عن توقيت صرف الدعم للحقيبة المدرسية من الضمان الاجتماعي فهو يأتي كل عام قبل بداية العام الدراسي الجديد، أي أننا على أبواب صرف الدعم من خلال الوزارة لجميع المتوفر بهم شروط الصرف، والتي تتمثل في أن يكون ولي أمر الطالب من المستفيدين من الضمان الاجتماعي، بالإضافة إلى شرط أن يكون الابن من الملتحقين بأي مرحلة تعليمية بدءً من المرحلة الابتدائية وحتى المرحلة الثانوية أي تبدأ من عمر سن السادسة وحتى الثامنة عشر من العمر أيضًا.

كم دعم الحقيبة المدرسية 1443؟

أما عن القيمة المادية التي يتم صرفها لكل طالب في المملكة للمقبولين في دعم الحقيبة المدرسية فهي تبلغ ألف ريال سعودي فقط لجميع الطلاب، وهي مخصصة من أجل شراء الأدوات والأجهزة التي تساند الطلاب والطالبات مع بدء العام الدراسي لشراء المستلزمات والاحتياجات الأساسية لمتابعة التعليم وخصوصًا التعليم عن بعد الذي تم تقديمه خلال الأعوام الماضية من أجل إدخال التحول الرقمي في التعلم والمساهمة في الارتقاء بقطاع التعليم.