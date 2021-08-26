قتلى وجرحى في تفجيرين بمحيط مطار كابل

قتلى وجرحى في تفجيرين بمحيط مطار كابلأفادت الانباء الوارده من العاصمة الأفغانية كابول، اليوم ‏سقوط 11 قتيلا وجريحا بينهم جنود أمريكيين في الانفجار الذي ‏وقع قبل قليل في محيط مطار كابول.‏ تزامنا مع تواصل عمليات الإجلاء من أفغانستان.

ونقلت وكالة (سبوتنيك) عن مسؤولون أمريكيون " إن اربعة من موظفي الخدمة الأمريكية أو أكثر ربما يكونوا قتلوا أو أصيبوا، جراء الانفجار، كما قال مسؤول آخر إن إصابة أحد الجنود الأمريكيين خطيرة..

وأشارت مصادر من حركة طالبان، إلى أن الانفجار ربما تسبب في سقوط 13 قتيلا على الأقل بينهم أطفال. ولفتت المصادر إلى أن التفجير نجم عن سقوط قتلى وجرحى من حركة طالبان أيضا.وقالت مصادر طبية أن التفجير أسفر عن سقوط 10 قتلى على الأقل وإصابة 15 آخرين بينهم أطفال.

وأشارت المصادر إلى أن تلك حصيلة أولية قابلة للارتفاع بصورة كبيرة، خلال الساعات القليلة المقبلة.وأضافت المصادر بقولها: "الانفجار كان كبيرا وعنيفا للغاية، وتم إلقاء قنابل بعد الانفجار أيضا".

وقالت شبكة "فوكس نيوز" الأمريكية إنه أصيب ما لا يقل عن 3 من مشاة البحرية الأمريكية، في هجوم انفجار خارج مطار كابول في أفغانستان في وقت سابق من اليوم.

ونقلت الشبكة الأمريكية عن مسؤولين لم تسمهم أن الانفجار كان هجوما انتحارية، وقع في إحدى بوابات مطار كابول، وتشير التقارير الأولية إلى سقوط عدد كبير من الجرحى والقتلى.

وناشدت الولايات المتحدة وحلفاؤها، اليوم الخميس، الناس الابتعاد عن مطار كابول بسبب تهديد محتمل بأن يشن تنظيم داعش هجوما إرهابيا.

ونقلت وكالة "رويترز" تحذيرا، صدر مساء أمس الأربعاء، ناشدت فيه السفارة الأمريكية في كابول المواطنين بتجنب الذهاب إلى المطار، وقالت إن "الموجودين هناك بالفعل يتعين عليهم الرحيل على الفور مشيرة إلى "تهديدات أمنية" غير محددة".

وتأتي مناشدات الولايات المتحدة وحلافاؤها في وقت تسابق فيه قوات الدول الغربية الزمن لإجلاء أكبر عدد ممكن من الأشخاص قبل انقضاء المهلة المحددة في 31 أغسطس الجاري.

جاءت هذه التحذيرات على خلفية الفوضى في العاصمة الأفغانية ومطارها الذي يشهد عملية إجلاء جوي ضخمة لمواطنين أجانب وعائلاتهم وبعض الأفغان منذ سيطرة "طالبان" على المدينة في 15 أغسطس الجاري.