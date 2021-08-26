عاجل.. سماع دوى انفجار ضخم جديد بمحيط مطار كابول

جدة - نرمين السيد - وأدى تفجيران وقعا فى وقت سابق اليوم، بمحيط مطار كابول، وتبناهما تنظيم داعش الإرهابى، إلى مقتل 60 شخصا وإصابة نحور 150آخرين، خلال عمليات الإجلاء التى تنفذها القوات الأمريكية، بالمطار بعد سيطرة حركة طالبان على أفغانستان.
كما أعلن البنتاجون، مقتل 12 جنديا أمريكيا وإصابة 15 آخرا، جراء الهجوم الذى وصفه بـ"المعقد".
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