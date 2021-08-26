جدة - نرمين السيد - أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، مساء اليوم الخميس، أن التفجيرين الانتحاريين الذين استهدفا اليوم الخميس مطار العاصمة الأفغانية كابول أسفرا عن مقتل 12 عسكريا أمريكيا، وإصابة 15 آخرين.





وحسبما نقلت قناة "روسيا اليوم"، أكدت وزارة الدفاع الأمريكية أنه رغم ذلك فإن عملية الإجلاء من أفغانستان ستستمر. كما قالت مصادر طبية أفغانية، إن إجمالى حصيلة تفجيرى مطار كابول بلغ 60 قتيلا ونحو 140 جريحا.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عاجل.. البنتاجون: مقتل 12 عسكريا أمريكيا وإصابة 15 فى انفجار مطار كابول على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.