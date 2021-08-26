طريقة ورابط الإستعلام عن خدمات مكتب العمل برقم الهوية 1443 إلكترونياً

تعمل وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية على تقديم عدة خدمات مباشرة للمواطنين والمواطنات السعوديين والمقيمين الوافدين، ومنها مكتب العمل والخدمات العديدة التي يقدمها للمواطنين بالمملكة ، ومنها إمكانية نقل عامل وافد، الإستعلام عن نطاق منشأة، إستعلام رخصة منشأة وإستقدام وإستخراج تصاريح العمل ودفع الرسوم المحددة، واليوم ومن خلال مقالي ومن موقع ثقفني سوف أوضح بالتفصيل خطوات ورابط الإستعلام عن خدمات مكتب العمل برقم الهوية 1443 إلكترونياً، و كذلك نوضح من خلال المقال طريقة استخراج رقم سداد تراخيص العمل، فقد جمعت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية كافة خدمات العمل والشؤون الاجتماعية بالإضافة إلى الجهات الغير ربحية، مما تقدم المساعدات والإعانات ورعاية الفئات التي تحتاج إلى ذلك سواء محدودي الدخل والمتقاعدين والتأهيل الشامل للمعاقين والأيتام، ومن الجانب الآخر الشؤون الخاصة بالعمل والموظفين والتي تشمل السعوديين والمقيمين بالمملكة .

الاستعلام عن خدمات مكتب العمل برقم الهوية:

يمكن الاستعلام عن خدمات مكتب العمل من خلال التالي:-

أولاً تسجيل الدخول عبر وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية. من قائمة وكالة التوظيف حدد الاستبيان ثم اختر الطلبات الإلكترونية. ومنها اختر اختر خدمة تجديد الرخصة المراد الاستعلام عنها. ثم تعبئة البيانات التي تشمل:

رقم الطلب

رقم الإقامة أو الحدود للعامل

رقم التحقق المرئي

ثم اضغط على زر بحث.

5- سوف يتم فوراً عرض حالة الطلب.

الدخول الى بوابة وزارة التنمية الاجتماعية الالكترونية.

من قائمة وكالة التوظيف حدد الاستبيان ثم اختر الطلبات الإلكترونية.

خانة تجديد رخصة العمل عليك تحديد اسم المنشأة.

ثم إضافة العمالة الوافدة مع إدخال كافة المعلومات الخاصة بهم من أجل استخراج رخص لهم.

ومن ثم تظهر المعلومات والرسوم المطلوبة لكل عامل.

ثم الضغط على زر (إرسال).

بعدها يقوم المستخدم بأخذ رقم السداد الذي يظهر في الصفحة التالية ليقوم بدفع الرسوم المطلوبة من خلال إحدى البنوك.

يعد ذلك يقوم بإعادة تسجيل الدخول مرة أخرى بالخطوات المذكورة، وسوف يظهر خطاب يفيد بسداد المستحقات.

طريقة استخراج رقم سداد تراخيص العمل:مدة صلاحية رقم سداد رخصة العمل:

من الجدير بالذكر فقد أعلنت الوزارة من خلال مكتب العمل أنه في حالة صدور رقم سداد رسوم العمل أنه يكون ساري حتى 14 يوماً فقط منذ استخراجه، وفي هذه الفترة تكون فرصة لإستخراج تصريح العمل أو الرخصة، أما بعد ذلك يصبح الرقم أو الخطاب غير صالح، علماً بأن فترة سماح الرخصة لا تزيد عن 6 أشهر لكي يستطيع العامل تجديدها وتجديد الإقامة أيضاً.