توقع جنرال أميركي يشرف على عمليات الإجلاء من أفغانستان، حدوث هجمات أخرى شبيهة بالهجومين اللذين شنهما تنظيم "داعش" على مطار كابل، الخميس.
وقال الجنرال فرانك ماكنزي إن الولايات المتحدة ستلاحق منفذي الهجومين إذا أمكن العثور عليهم.
وأضاف أن الهجومين، اللذين أوديا بحياة 12 جنديا أميركيا وعشرات الأفغان، لن يثنيا الولايات المتحدة عن مواصلة إجلاء الأميركيين وغيرهم.
وحذر ماكنزي من استمرار وجود تهديدات أمنية "نشطة للغاية" في المنطقة المحيطة بمطار العاصمة الأفغانية، وتابع: "نتوقع استمرار هذه الهجمات".
وأكد العسكري الأميركي: "طُلب من قادة حركة طالبان اتخاذ إجراءات أمنية إضافية، لمنع تفجير انتحاري آخر بمحيط المطار".
كما لفت إلى أنه لا يرى أي مؤشر على أن طالبان سمحت بحدوث هجومي الخميس.
وفي وقت سابق من اليوم ذاته، اقترح وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن استمرار الإجلاء، وعبر عن "أعمق تعازيه لذوي وزملاء جميع القتلى والجرحى في كابل".
وقال أوستن: "لقد أزهق إرهابيون أرواحهم في نفس اللحظة التي كانت تحاول فيها هذه القوات إنقاذ حياة الآخرين. نأسف لفقدانهم وسنعالج جراحهم. سنقدم الدعم لعائلاتهم فيما سيكون بالتأكيد حزنا مدمرا، لكننا لن نتراجع عن المهمة المطروحة".
وقالت وزارة الخارجية الأميركية إنها تتعقب مصير ما يقرب من ألف مواطن أميركي تعتقد أنهم ربما لا يزالون في أفغانستان، حيث تتواصل جهود الإجلاء على الرغم من هجومي مطار كابل.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عسكري أميركي بارز في أفغانستان: نتوقع مزيدا من الهجمات على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع سكاي نيوز عربية وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.