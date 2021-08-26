ترامب: تفجير مطار كابول مأساة كان يجب عدم السماح بحدوثها

جدة - نرمين السيد - وقال قائد القيادة المركزية للقوات المسلحة الأمريكية، الجنرال كينيت ماكينزى، خلال مؤتمر صحفى مساء الخميس، إن مطار كابول تعرض لهجوم بتفجيرين نفذه انتحاريان، ويعتقد أنهما كانا منتميين لتنظيم "داعش" الإرهابى.
وتابع ماكينزى أن التفجيران أعقبتهما هجمات عدة بالأسلحة من قبل عناصر التنظيم الذين قال إنهم "فتحوا النار على المدنيين والعسكريين".
وأوضح: "حتى الآن هناك معلومات عن مقتل 12 من عسكريينا جراء الهجوم، كما تمت إصابة 15 آخرين"، حسبما نقلت قناة "روسيا اليوم".
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