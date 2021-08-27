دوت الخليج - أعربت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين عن أسفها للتطورات الأخيرة التي شهدتها العلاقات بين المملكة المغربية الشقيقة والجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الشقيقة، والتي تدهورت إلى حد قرار الجزائر قطع العلاقات الدبلوماسية مع المغرب.
وأعربت الوزارة في بيان الخميس، عن أملها بتغليب لغة الحوار وحل جميع الخلافات عبرها للعودة بالعلاقات إلى طبيعتها، وبما يعزز الأمن والاستقرار والرخاء في المنطقة، ويرسخ دور البلدين الشقيقين الهام في منظومة العمل العربي المشترك.
وأكدت الوزارة حرص المملكة الدائم على تعزيز العمل العربي المشترك، ورأب الصدع بين جميع الأشقاء، وإدامة التواصل والحوار، خدمة لمصالح جميع الأشقاء والقضايا العربية.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الأردن يدعو الجزائر والمغرب لتغليب الحوار وحل الخلافات على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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