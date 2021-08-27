البيت الأبيض: لا يمكن إجلاء كل أفغاني يريد مغادرة البلاد

قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي، الخميس، إنه لا يمكن إجلاء كل أفغاني يريد مغادرة البلاد قبل انسحاب الجيش الأميركي المقرر في 31 أغسطس.

وأضافت المتحدثة أنه "لا يوجد موعد نهائي لأي التزام بإجلاء أي أميركي يريد الخروج من أفغانستان، حتى بعد الانسحاب العسكري.

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