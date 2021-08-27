amen.social .tn رابط منصة أمان التونسية تسجيل منحة 300 دينار موقع وزارة الشئون الاجتماعية

رابط منصة أمان التونسية أصبحت محل بحث مكثف خلال الفترة الحالية عبر محرك البحث الرئيسي جوجل، من قبل المواطنون في تونس من أصحاب الدخول المنخفضة الراغبين في معرفة طريقة التسجيل والاستفادة من المنحة، التي قررتها الحكومة التونسية للمواطنين المتمثلة في وزارة الشئون الاجتماعية، وقالت الوزارة أن قيمة المنحة ب 300 دينار بهدف مساعدتهم في ظل الظروف الصعبة التي تواجه الشعب التونسي، لعدة أسباب منها جائحة كورونا ومنها الأوضاع الاقتصادية المتراجعة في ظل توقف السياحة، والعديد من القطاعات التي يعمل بها ملايين التونسيين، وفيما يلي أهم الشروط الواجب توافرها في المستفيدين من المنحة.

رابط منصة أمان التونسية للتسجيل في منحة 300 دينار

أعلن وزير الشئون الاجتماعية السد محمد الطرابلسي، في لقاء مع الإذاعة التونسية، أن على المواطنون الراغبون في التسجيل عبر رابط منصة أمان التونسية الرسمي، عليهم الدخول على المنصة وأتباع التعليمات التي توجه لهم وتسجيل البيانات التي تطلب منهم بدقة، وشرط أن تكون البيانات صحيحة لأنها ستراجع من قبل الجهات المختصة، ومن تثبت عدم صحة البيانات المقدمة سيتم لرفض الطلب ولن يحصل على الدعم.

التسجيل في منحة 300 دينار

كما يمكن للمواطنين التسجيل من خلال التليفون المحمول المسجل باسم المواطن من خلال الاتصال، على رقم “1021” وإدخال رقم بطاقة تعريفه عن طريق الخطوات البسيطة التالية، *1021* بطاقة التعريق #، والرد على الأسئلة التي توجه له وسوف تصله رسالة نصية بتأكيد الحجز.

رابط منصة أمان التونسية منحة 300 دينار

حددت الحكومة التونسية الفئات المستحقة لصرف المنحة، وهم كل أسرة لا يتعدى دخلها الشهري 300 دينار، ومن هم يتلقون العلاج بالمجان، أو بتكلفة منخفضة، المتقاعدين الذين يقل دخلهم الشهري عن 300 دينار، الفئات الخاضعة لدعم الفقر، وكافة الأسر الفقيرة سواء مكفولين بالضمان الاجتماعي أو غير مكفولين، وشددت وزارة الشئون بالموطنين الالتزام بموعد التسجيل الذي سنقدمه لكم لاحقاً.

موعد التسجيل في منحة 300 دينار وزارة الشئون

جاء في بلاغ وزارة الشئون الاجتماعية التونسية أن التسجيل في منحة 300 دينار، يبدأ من يوم الثلاثاء 2021/08/24 ويستمر التسجيل حتى يوم الخميس الموافق 2021/09/23 الشهر القادم، عبر منصة أمان الإلكترونية أو من خلال الاتصال بالجوال على الرقم 1021 برقم التعريف للمواطن.