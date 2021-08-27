البيت الأبيض : لا يمكن إجلاء كل أفغانى يريد مغادرة بلاده

جدة - نرمين السيد - وقالت إنه "لا يوجد موعد نهائى لأى التزام بإجلاء حتى أى أمريكى يريد مغادرة أفغانستان بعد الانسحاب العسكري" من هناك بعد الموعد المحدد فى الـ31 من أغسطس الجاري.
من جهته، أكد الرئيس الأمريكى جو بايدن أن "عملية إجلاء الأمريكيين وحلفائهم من أفغانستان ستستمر"، مشددا على "تمسكه بقراره الانسحاب من أفغانستان".
وبشأن الاعتماد على حركة "طالبان" فى ما يخص تأمين عملية الإجلاء، قال بايدن إنه "لا يعتبر هذا القرار خاطئا"، مضيفا أنه "من مصلحة طالبان أن تنسحب القوات الأمريكية من أفغانستان فى الموعد المحدد".
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