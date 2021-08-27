شروط إعفاء قروض بنك الراجحي وأهم حالات الاستثناء من الإعفاء من سداد  القرض للمواطن والمقيم

شروط إعفاء قروض بنك الراجحي المؤسسة العريقة التي تم تأسيسها عام 1957 وكانت من أول البنوك في المملكة العربية السعودية أسسها الأخوة صالح ومحمد وعبد الله وسليمان عبد العزيز الراجحي وينهج مصرف الراجحي في تعاملاته منهج التعامل الإسلامي بضوابط متوافقة مع الشريعة الإسلامية وأصبح من أشهر البنوك السعودية التي تقدم العديد من الخدمات التي تساهم في رفع مستوى المعيشة في المملكة، وتسهيل الحصول على الأموال اللازمة لتمويل مشروعات الشباب والمؤسسات الحكومية .

شروط إعفاء قروض بنك الراجحي

خدمات مؤسسة الراجحي كثيرة ، ومتعددة وأهمها الخدمة التي أطلاقها المصرف تنفيذا لأوامر خادم الحرمين الشريفين لتسهيل الحياة على المواطن السعودي عقب الظروف التي سببتها جائحة كرونا (كوفيد19) مما أدى إلى أنهيار الأوضاع الاقتصادية، وعرقلة مسيرة التقدم والرقي، وخسارة فادحة في الأنفس والأموال والمشاريع في جميع أنحاء العالم العربي والغربي وكان للملكة العربية السعودية نصيب من هذه الكوارث مما أدى إلى قيام مصرف الراجحي بتقديم المساعدة والمساندة للعملاء المتعسرين عن طريق مبادرة إعفاء سداد القروض ، ولكن هناك شروط إعفاء قروض بنك الراجحي وأيضاً حالات مستثناة من المبادرة سيتم التعرف عليها من خلال “موقع ثقفني”

شروط بنك الراجحي للحصول على إعفاء سداد القروض

عند تقديم طلب إعفاء سداد قرض لابد من معرفة الشروط التي أقرها البنك للحصول على الإعفاء وهي:

أصابة العميل صاحب القرض بالعجز الكلي أو الجزئي ويتم إثبات ذلك بتقديم شهادات صحية ومستندات وتقوم إدارة البنك بفحص المستندات ثم قبول طلب الإعفاء من سداد القروض.

حالة وفاة العميل المقترض يتم إعفاءه بعد تقديم الأورق والمستندات التي تثبت صحة الوفاة ثم

تقوم إدارة البنك بفحص المستندات ثم قبول طلب الإعفاء من سداد القروض.

حالات الاستثناء من إعفاء سداد القرض من بنك الراجحي

بعد توافر شروط أعفاء قروض بنك الراجحي يمكن للعميل الاستفادة من خدمة إعفاء سداد القروض ولكن هناك حالات يتم استثنائها يوضحها المصرف هي:

وفاة العميل بسبب ممارسة إحدى الأعمال أو الألعاب الخطيرة. توفى المقترض بسبب تناوله للعقاقير المخدرات أو الخمور والكحوليات. الوفاة في السجن بسبب حكم قضائي، لا يحق له الأعفاء. الإصابة أو الوفاة أثناء ممارسة سباق السيارات أوالألعاب الرياضية التي تعرض الحياة للخطر.

شرح طريقة تقديم طلب سداد قرض مصرف الراجحي

كيفية تقديم طلب إعفاء سداد قيمة قرض بنك الراجحي إلكترونياً بطريقة صحيحة بهدف القبول السريع وسهولة مراجعة المستندات المقدمة واليكم الطريقة: