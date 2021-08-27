تملك سيارتك بالتقسيط علي 60شهر بدون كفيل وبدون تحويل الراتب

تملك سيارتك بالتقسيط علي 60 شهر ، أحد المنتجات التمويلية الميسرة التي تقدمها شركة البيت الأهلي للتمويل ، حيث توفر الشركة هذا التمويل للعملاء بهدف إستئجار السيارة التي يرغب بها العميل مع الوعد بالتملك في نهاية عقد التمويل ، كما توفر شركة البيت الأهلي للتمويل هذا المنتج بدون الحاجة إلى وجود كفيل أو ضامن وبدون تحويل الراتب الشهري لطالب التمويل ، ويمكن للمواطن السعودي والمواطن المقيم الاستفادة من هذا التمويل بهامش ربح تنافسي. أهم مزايا برنامج تمويل السيارات المتاح لدي شركة البيت الأهلي للتمويل بالمملكة العربية السعودية تمويل ميسر مطابق لأحكام وضوابط الشريعة الإسلامية.

توفر الشركة هذا المنتج بمبالغ تمويلية تصل إلى 300 ألف ريال سعودي.

يمكن لطالب التمويل الاستفادة من برنامج تمويل السيارات المتاح لدي الشركة بدون كفيل أو ضامن.

قرض شركة البيت الأهلي للتمويل يتميز بهامش ربح تنافسي.

لا يشترط تحويل الراتب الشهري لطالب التمويل للاستفادة من قرض شركة البيت الأهلي للتمويل للسيارات.

توفر شركة البيت الأهلي للتمويل الفرصة للعملاء لتمويل السيارات الجديدة أو المستعملة أيضاً.

برنامج تمويل السيارات المتاح لدي الشركة بفترات سداد تصل حتي 60 شهر.

توفر شركة البيت الأهلي للتمويل من خلال هذا المنتج مرونة عالية في تقسيط مبلغ التمويل مع إمكانية تخفيض أقساط التأجير .

موافقة سريعة وفورية من الشركة علي طلب الحصول على التمويل. الشروط العامة للاستفادة من برنامج تمويل السيارات المتاح لدي شركة البيت الأهلي للتمويل بالمملكة الحد الأدنى لعمر طالب التمويل هو 18 سنة ، والحد الأقصى للعمر هو 60 سنة.

إذا كان طالب التمويل من المواطنين المتقاعدين يشترط أن يكون عمره لا يتجاوز 65 سنة.

الحد الأدنى للدخل الشهري لطالب التمويل السعودي هو 4000 ريال سعودي .

أما إذا كان طالب التمويل من المواطنين المقيمين يشترط أن يكون الدخل الشهري له لا يقل عن 5000 ريال سعودي.

يشترط أن يكون طالب التمويل علي رأس العمل لمدة لا تقل عن 3 أشهر ، وذلك إذا كان العميل من موظفي القطاع الحكومي أو شبة الحكومي.

أما إذا كان طالب التمويل من موظفي القطاع الخاص ، يشترط أن يكون العميل علي رأس العمل لمدة لا تقل عن 12 شهر. أهم مزايا برنامج تمويل السيارات المتاح لدي شركة البيت الأهلي للتمويل بالمملكة العربية السعوديةالشروط العامة للاستفادة من برنامج تمويل السيارات المتاح لدي شركة البيت الأهلي للتمويل بالمملكة الوسوم

تملك سيارتك بالتقسيط علي 60 شهر ، أحد المنتجات التمويلية الميسرة التي تقدمها شركة البيت الأهلي للتمويل ، حيث توفر الشركة هذا التمويل للعملاء بهدف إستئجار السيارة التي يرغب بها العميل مع الوعد بالتملك في نهاية عقد التمويل ، كما توفر شركة البيت الأهلي للتمويل هذا المنتج بدون الحاجة إلى وجود كفيل أو ضامن وبدون تحويل الراتب الشهري لطالب التمويل ، ويمكن للمواطن السعودي والمواطن المقيم الاستفادة من هذا التمويل بهامش ربح تنافسي. أهم مزايا برنامج تمويل السيارات المتاح لدي شركة البيت الأهلي للتمويل بالمملكة العربية السعودية تمويل ميسر مطابق لأحكام وضوابط الشريعة الإسلامية.

توفر الشركة هذا المنتج بمبالغ تمويلية تصل إلى 300 ألف ريال سعودي.

يمكن لطالب التمويل الاستفادة من برنامج تمويل السيارات المتاح لدي الشركة بدون كفيل أو ضامن.

قرض شركة البيت الأهلي للتمويل يتميز بهامش ربح تنافسي.

لا يشترط تحويل الراتب الشهري لطالب التمويل للاستفادة من قرض شركة البيت الأهلي للتمويل للسيارات.

توفر شركة البيت الأهلي للتمويل الفرصة للعملاء لتمويل السيارات الجديدة أو المستعملة أيضاً.

برنامج تمويل السيارات المتاح لدي الشركة بفترات سداد تصل حتي 60 شهر.

توفر شركة البيت الأهلي للتمويل من خلال هذا المنتج مرونة عالية في تقسيط مبلغ التمويل مع إمكانية تخفيض أقساط التأجير .

موافقة سريعة وفورية من الشركة علي طلب الحصول على التمويل. الشروط العامة للاستفادة من برنامج تمويل السيارات المتاح لدي شركة البيت الأهلي للتمويل بالمملكة الحد الأدنى لعمر طالب التمويل هو 18 سنة ، والحد الأقصى للعمر هو 60 سنة.

إذا كان طالب التمويل من المواطنين المتقاعدين يشترط أن يكون عمره لا يتجاوز 65 سنة.

الحد الأدنى للدخل الشهري لطالب التمويل السعودي هو 4000 ريال سعودي .

أما إذا كان طالب التمويل من المواطنين المقيمين يشترط أن يكون الدخل الشهري له لا يقل عن 5000 ريال سعودي.

يشترط أن يكون طالب التمويل علي رأس العمل لمدة لا تقل عن 3 أشهر ، وذلك إذا كان العميل من موظفي القطاع الحكومي أو شبة الحكومي.

أما إذا كان طالب التمويل من موظفي القطاع الخاص ، يشترط أن يكون العميل علي رأس العمل لمدة لا تقل عن 12 شهر. أهم مزايا برنامج تمويل السيارات المتاح لدي شركة البيت الأهلي للتمويل بالمملكة العربية السعوديةالشروط العامة للاستفادة من برنامج تمويل السيارات المتاح لدي شركة البيت الأهلي للتمويل بالمملكة

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