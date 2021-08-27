المخاوف صارت حقيقة.. طالبان تبدأ اختبار "البلاك هوك"

كشفت لقطات نشرت على الإنترنت وهي تظهر عناصر من حركة طالبان، أثناء اختبارهم طائرة مروحية أميركية من طراز "بلاك هوك"، في خطوة تجسد مخاوف واشنطن من استغلال الحركة المتشددة للأسلحة الأميركية التي استولت عليها أخيرا.

وذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية أن عناصر من طالبان اختبروا إحدى طائرات "بلاك هوك" في أحد المطارات التابعة للجيش الأفغاني السابق، ويبلغ ثمن هذه الطائرة نحو 6 ملايين دولار أميركي.

وقبل ذلك، ظهر عناصر من طالبان وهو يحملون بنادق أميركية الصنع، بالإضافة إلى سترات واقية وخوذ ومناظير ليلية، يعتقد أنه جرى الاستيلاء عليها بعد انهيار الجيش الأفغاني.

وأمضت الولايات المتحدة نحو عقدين في تسليح الجيش الأفغاني وتدريبه، وأنفقت في سبيل ذلك أكثر من 80 مليار دولار.

ومن بين هذا المبلغ، خصصت واشنطن نحو 147 مليون دولار لشراء طائرات "بلاك هوك" المروحية، إلى جانب 2 مليار دولار لشراء 20 ألف مركبة من طراز "همفي" المصفحة.

والأسبوع الماضي، اعترف مستشار الأمن القومي الأميركي، جيك سوليفان، بأن الولايات المتحدة لا تملك صورة كاملة عن الأسلحة الأميركية التي وقعت في قبضة طالبان.

وتحدثت تقارير في الماضي عن أن طالبان استولت على نحو 200 ألف سلاح ناري، بما في ذلك بنادق"أم 16" و"إم 4" الأميركية الصنع، وظهر عدد من مسلحي الحركة وهم يحملون هذه البنادق.

وعلى مستوى الطائرات، يعتقد أن الحركة المسلحة استولت على 4 طائرات نقل عملاقة من طراز "سي -130"، و23 طائرة مقاتلة من طراز "سوبر توكانو" بالإضافة إلى عشرات الطائرات من طراز "بلاك هوك".

وتنوعت المركبات العسكرية، بحسب التقديرات، بين 1000 مركبة مضادة للألغام، و150 ناقلة جند، و5 آلاف مركبة تكتيكية، بالإضافة إلى مركبات "همفي".