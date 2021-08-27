الدفاعات السعودية تدمر طائرة مفخخة حوثية أطلقت باتجاه خميس مشيط

جدة - نرمين السيد - وأكد التحالف "استمرار المليشيا الحوثية العدائية بمحاولات استهداف المدنيين والأعيان المدنية". وكان التحالف قد أعلن الأربعاء الماضى أن الدفاعات السعودية اعترضت طائرتين مسيرتين مفخختين أطلقتهما ميليشيات الحوثى تجاه خميس مشيط. وأكد التحالف أن قواته تتخذ الإجراءات العملياتية لحماية المدنيين وجميع الأعيان من أية محاولات عدائية. كما أكد التحالف استمرار الميليشيا الحوثية العدائية بمحاولات استهداف المدنيين، مشدداً على اتخاذ كافة الإجراءات الضرورية.

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