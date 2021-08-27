نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر احصل على منحة ال300 دينار في تونس اليوم الثلاثاء بطريقة سهلة ومضمونة في المقال التالي

عمر شويل - جدة عبر المنصة الإلكترونية أمان قامت الحكومة التونسية بعمل منحة قيمتها 300 (ثلاثمئة دينار) وذلك للعائلات الفقيرة ذات الدخل المنخفض والمتقاعدين لمساعدتهم في تجاوز الأزمة التي تلت جائحة كورونا والتي أثرت بدورها على دخل تلك العائلات في المأكل والمشرب، كما نشير إلى أن التسجيل في المنحة فقط للمستحقين والمطابقين لشروط وزارة الشئون الاجتماعية.

المستحقين لل300 دينار عبر منصة المساعدات الاجتماعية

وضعت وزارة الشئون الاجتماعية بتونس بعض الضوابط والشروط لمستحقي هذه المنحة كما أشارت إلى أنه بإمكان أي مواطن في حالة الشكوى الاتصال بالرقم الأخضر 80101021 وعلى صفحتها على الفيس بوك ، أما عن الشروط فكانت من أبرزها:

العائلات ذات الدخل المنخفض والتي يكون دخلها 180 أو أقل في الشهر الواحد. العائلات التي ليس لها ضمان اجتماعي أو ما يطلق عليه تغطيه اجتماعية في الدولة بشكل عام. أيضاً المسجلين في الضمان الاجتماعي ولكن دخولهم ضعيفه،كبار السن المتقاعدين.

كيفية التسجيل في منحة ال300 دينار على هاتفكم الجوال

وتسهيلاً على المواطنين وعدم جعلهم يقفون بالساعات لملئ استمارة تسجيل طلب المنحة ومراعاة لظروف التباعد الاجتماعي التي نبهت عليها منظمات الصحة العالمية، قامت الوزارة بعمل تسجيل إلكتروني عن طريق الخطوات البسيطة التالية :

الدخول على رابط موقع الوزارة (أمان) بالضغط على الرابط. عمل حساب افتراضي – أو ما يطلق عليه- المحفظة الإلكترونية لاستقبال المنحة عليه عن طريق إدخال الكود الآتي على الجوال: *1021*رقم بطاقة التعريف #. ثم عليك بعد ذلك اختيار المؤسسة المالية التي ترغب سحب المبلغ منها سواء البريد أو البنك الفلاحي أو غيره من الخيارات المتاحة في الرسالة التي تظهر لك.

رابط التسجيل في منحة ال300 دينار

تعلم وزارة الشئون الاجتماعية أن بداية انطلاق التسجيل في المنحة هو اليوم الخميس 26-8-2021 والذي شهد إقبالاً غير مسبوق للتسجيل على منصة الوزارة (أمان)، لذلك نوهت على أن الموقع يعاني من بطئ في الاستجابة وتم إبلاغ المركز الوطني للإعلام لحل تلك المشكلة في أسرع وقت، كما شمل التنويه جميع المواطنين الذين يريدون التسجيل في الموقع في الوقت الحالي بالتواني قليلاً ليتمكنوا من التسجيل بسهوله ويسر دون عناء يذكر.