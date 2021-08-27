كيف احصل على رقم طلب المقطوعة 1443

يسأل الآلاف من المواطنين السعوديين سؤال واحد على مواقع التواصل الإجتماعي هذه الايام وهو “كيف احصل على رقم طلب المقطوعة”، ويأتي هذا بالتزامن مع كثرة طلبات البحث أيضاً عن موعد صرف مقطوعة الضمان الإجتماعي، ونود في بداية مقالنا أن توضح بعض النقاط عن برنامج المساعدة المقطوعة، فمقطوعة الضمان الإجتماعي هي أحد برامج الدعم التابعة لوزارة الموارد البشرية واتنمية الإجتماعية والتي أطلقتها الحكومة السعودية لتعمل على تحسين الظروف المعيشية للمواطن السعودي صاحب الدخل المتوسط والمنخفض خاصة بعد ارتفاع الكثير من أسعار السلع الأساسية، ولهذا نكتب لكم هذا المقال عبر موقعنا “ثقفني” لنوضح لكم الإجابة على سؤال “كيف احصل على رقم طلب المقطوعة” بالإضافة إلى استعلام الضمان الإجتماعي للأفراد ومعرفة موعد صرف المقطوعة وأبرز شروط التقديم فيها، فتابعونا.

كيف احصل على رقم طلب المقطوعة

نوضح لكل المواطنين السعوديين المستحقين لصرف المساعدة المقطوعة والمنطبق عليهم شروطها خطوات الإستعلام عن رقم طلب المقطوعة بأكثر من طريقة كالتالي:

التواصل مع الدعم الفني لبرنامج المساعدة المقطوعة على رقم 8001222777.

يُمكنك أيضاً معرفة رقم طلب المقطوعة من خلال الإستعلام برقم الهوية.

وأيضاً يُمكنك معرفة رقم الطلب للمقطوعة من خلال الإستعلام بالسجل المدني.

استعلام عن المقطوعة برقم الطلب

نحدد لكم قرائنا الأعزاء أهم الخطوات اللازمة لإتمام عملية الإستعلام عن المقطوعة برقم الطلب كالتالي:

الخطوة الأولى قم بالدخول إلى الموقع الرسمي الإلكتروني لوزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية.

الخطوة الثانية قم بإختيار أيقونة الإستعلامات الإلكترونية ثم الإستعلام عن المقطوعة.

الخطوة الثالثة اكتب البيانات في الخانات المخصصة لها ومنها رقم الطلب الخاص بك.

وأخيراً اضغط على عرض لتظهر لك كافة البيانات عن حالة الطلب.

ويُمكنك الإستعلام عن المقطوعة برقم السجل المدني فقط اضغط على الرابط المظلل.

استعلام عن المقطوعة برقم الهوية

نوضح لكم الآن طريقة إلكترونية أخرى تُمكنكم من الإستعلام عن كل ما يخص حالة الطلب الخاص بكم في المساعدة المقطوعة بإستخدام رقم الهوية الوطنية الخاصة بكم، فقط اتبع الآتي:

أولاً ادخل إلى موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية.

ثانياً ستجد في الصفحة الرئيسية قائمة للخدمات الإلكترونية اضغط عليها واختر منها خدمة الإستعلام عن المقطوعة.

وبعد ذلك يجب عليك اتباع كافة الخطوات التي وضحناها في مقال مُفصل بعنوان الإستعلام عن المساعدة المقطوعة برقم الهوية فقط اطلع على المقال.

رقم الضمان الإجتماعي الموحد

وفرت وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية أكثر من طريقة يُمكن للمواطن السعودي التواصل من خلالها معها، ونوضح لكم الطرق كالتالي:

الطريقة الأولى من خلال موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعي الإلكتروني الرسمي على الإنترنت.

والثانية من خلال صفحة الوزارة على تويتر.

والثالثة من خلال الهاتف بالإتصال بالوزارة على رقم 19911.

ويُمكنكم أيضاً الإستعلام عن الضمان الإجتماعي للأفراد فقط اضغط على الرابط المظلل.

موعد صرف المقطوعة

لقد كتبنا الكثير من المقالات اليومية بشأن تفاصيل مقطوعة الضمان الإجتماعي بحيث أن نبقيكم على إطلاع دائم بمستجدات الأمور، وحتى هذه اللحظة التي تقرأون فيها هذا المقال لم يتم تحديد الموعد الرسمي لنزول المساعدات المقطوعة بعد، فقط تابعونا على موقعنا وسنعلمكم بالموعد الرسمي فور تحديده على موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية على الإنترنت أو صفحتها الرسمية على تويتر.

شروط المساعدة المقطوعة

عندما أطلقت الحكومة السعودية متمثلة في وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية برنامج المساعدة المقطوعة كان الهدف منه هو الوقوف بجانب المواطن السعودي محدود الدخل والأسرة السعودية متوسطة الحال وتخفيف الأعباء المادية عنهم، وبذلك تكون المساعدة المقطوعة ليست لجميع المواطنين، ومن هنا وضعت الوزارة شروطاً لكل من يتقدم للإستفادة من المقطوعة، ومن هذه الشروط:

أن يتم التأكد من الدخل الشهري للمواطن المتقدم.

أن يكون المتقدم سعودي الجنسية ويعيش بالمملكة طوال العام.

لا يقل عمر المتقدم عن 35 عام.

يتم التاكد من عدم امتلاكه لأي سجل تجاري.

نتمنى في آخر المقال أن يكون قد حاز على إعجابكم وبه كافة المعلومات والتفاصيل التي تريدونها، ونحن في انتظار أسئلتكم واستفساراتكم فقط اترك تعليق بالأسفل وسوف نقوم بالرد عليك في أقرب وقت