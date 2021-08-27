خطوات وشروط التقديم فى وظائف الدفاع المدني لحملة الثانوية والدبلوم

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حددت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشئون العسكرية بالمملكة العربية السعودية خطوات وشروط التقدم لعدد من وظائف الدفاع المدني، حيث تم فتح باب القبول والتسجيل للالتحاق بالوظائف العسكرية للمديرية العامة للدفاع المدني للرجال على رتبة جندي، وذلك للحاصلين على الشهادة الثانوية والدبلوم.
كما نشرت الإدارة العامة للقبول المركزي التخصصات المطلوبة فى وظائف الدفاع المدني على رتبة جندي وهي كالتالي:-
- إطفاء وإنقاذ.
- قائد ومشغل آليات.
- مفتش سلامة.
- منسق عمليات.
- مسعف.
- إدارى.
- فنى تصوير.
- فنى إنشاءات.
- فنى صيانة آليات.
- فنى صيانة منشآت.
- فنى اتصالات والكترونيات.
- فنى حاسب آلى.
- فنى موسيقي.
حددت الإدارة العامة للتشغيل المركزي موعد استقبال طلبات القبول على الوظائف المذكورة خلال الفترة من يوم السبت الموافق 20 محرم 1433 هجرية وحتى يوم الخميس الموافق 25 محرم 1443 هجرية وذلك من خلال الرابط الخاص بالإدارة العام للقبول المركزى بوكالة وزارة الداخلية السعودية.
شروط التقديم والالتحاق بالوظائف الخاصة بالدفاع المدني
وقد وضحت الإدارة الشروط الواجب توافرها فى المتقدم للالتحاق بأي وظيفة من الوظائف السابقة وهي كالتالي:-
- أن يكون سعودي الجنسية الأصل والمنشأ، ويتم استثناء من نشأ مع والديه أثناء خدمة الدولة خارج المملكة.
- المتقدم يجب أن يكون حسن السير والسلوك والسمعة، وأن لا يكون محكوم عليه بالإدانة فى أى جريمة مخلة بالشرف والأمانة.
- لا يكون قد سبق له التعيين فى أى وظيفة من الوظائف الخاضعة للخدمة العسكرية أو أنهيت خدماته من إحدي الكليات أو المراكز العسكرية لأى سبب.
- يشترط أن يكون المتقدم غير متزوج من غير سعودية.
- اجتياز المتقدم لكافة الاختبارات والمقابلات والإجراءات.
- طول المتقدم يجب أن يتناسب مع الوزن وذلك بحسب اللوائح الطبية.
- المؤهل العلمى والفني للمقتدم يجب أن يتوافر مع ضرورة مصادقة المؤهل من قبل جهة الاختصاص.
الوسوم
حددت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشئون العسكرية بالمملكة العربية السعودية خطوات وشروط التقدم لعدد من وظائف الدفاع المدني، حيث تم فتح باب القبول والتسجيل للالتحاق بالوظائف العسكرية للمديرية العامة للدفاع المدني للرجال على رتبة جندي، وذلك للحاصلين على الشهادة الثانوية والدبلوم.
كما نشرت الإدارة العامة للقبول المركزي التخصصات المطلوبة فى وظائف الدفاع المدني على رتبة جندي وهي كالتالي:-
- إطفاء وإنقاذ.
- قائد ومشغل آليات.
- مفتش سلامة.
- منسق عمليات.
- مسعف.
- إدارى.
- فنى تصوير.
- فنى إنشاءات.
- فنى صيانة آليات.
- فنى صيانة منشآت.
- فنى اتصالات والكترونيات.
- فنى حاسب آلى.
- فنى موسيقي.
حددت الإدارة العامة للتشغيل المركزي موعد استقبال طلبات القبول على الوظائف المذكورة خلال الفترة من يوم السبت الموافق 20 محرم 1433 هجرية وحتى يوم الخميس الموافق 25 محرم 1443 هجرية وذلك من خلال الرابط الخاص بالإدارة العام للقبول المركزى بوكالة وزارة الداخلية السعودية.
شروط التقديم والالتحاق بالوظائف الخاصة بالدفاع المدني
وقد وضحت الإدارة الشروط الواجب توافرها فى المتقدم للالتحاق بأي وظيفة من الوظائف السابقة وهي كالتالي:-
- أن يكون سعودي الجنسية الأصل والمنشأ، ويتم استثناء من نشأ مع والديه أثناء خدمة الدولة خارج المملكة.
- المتقدم يجب أن يكون حسن السير والسلوك والسمعة، وأن لا يكون محكوم عليه بالإدانة فى أى جريمة مخلة بالشرف والأمانة.
- لا يكون قد سبق له التعيين فى أى وظيفة من الوظائف الخاضعة للخدمة العسكرية أو أنهيت خدماته من إحدي الكليات أو المراكز العسكرية لأى سبب.
- يشترط أن يكون المتقدم غير متزوج من غير سعودية.
- اجتياز المتقدم لكافة الاختبارات والمقابلات والإجراءات.
- طول المتقدم يجب أن يتناسب مع الوزن وذلك بحسب اللوائح الطبية.
- المؤهل العلمى والفني للمقتدم يجب أن يتوافر مع ضرورة مصادقة المؤهل من قبل جهة الاختصاص.
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