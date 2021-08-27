عاجل.. ارتفاع قتلى هجوم مطار كابول الإرهابى إلى 72

جدة - نرمين السيد - كشف تنظيم داعش عن اسم وصورة الانتحارى المسؤول عن واحد من تفجيرى مطار كابول اللذين أوديا بحياة العشرات، منهم 13 عسكريا أميركيا، إضافة إلى عشرات الجرحى.

وكان تنظيم "داعش - خراسان" تبنى تنفيذ أحد عناصره عملية انتحارية استهدفت أشخاصا بالقرب من مطار كابل، يوم الخميس.

وجاء فى بيان تنظيم داعش - خراسان، الذى صدر الخميس ونشرته وكالة "أعماق"، أن اسم الانتحارى هو "عبد الرحمن اللوغرى"، كما نشر التنظيم صورة للمفجر "اللوغرى".

وقالت "أعماق"، فى بيان صدر الخميس، إن "مقاتلها" استطاع التغلب على جميع التحصينات الأمنية، حيث وصل إلى مسافة "لا تزيد عن خمسة أمتار من القوات الأميركية".

وقال الجنرال كينيث فرانك ماكينزى، قائد القيادة المركزية، فى مؤتمر صحافى بمقر وزارة الدفاع "البنتاجون" إن مجموعة من عناصر داعش شنت الهجوم على مطار كابل، وإن التفجير أعقبه إطلاق نار ومواجهة مسلحة.

وتابع: "ليس لدى معلومات تفيد بسماح طالبان بشن هجوم مطار كابول"، مضيفا أنه "تم التحقق من الانتحارى أثناء عبوره بوابة المطار".

ولم يحمل ماكنزى حركة طالبان مسؤولية الهجوم، لكنه قال إنه ينبغى عليها إعادة الطوق الأمنى المفروض حول المطار، والذى اجتاحه آلاف الأفغان الساعين إلى مغادرة البلاد بعد سيطرة الحركة على أفغانستان.

وأشار إلى أن الولايات المتحدة أطلعت حركة طالبان على معلومات استخباراتية بشأن هجمات محتملة.