فيديو.. حصيلة إصابات انفجار قاعدة عسكرية فى كازاخستان تتخطى 60 شخصًا

جدة - نرمين السيد - ووفقًا لوكالة الأنباء الإسبانية "إفى"، احتجز المصابون ومعظمهم من عناصر الطوارئ وعشرة عسكريين، فى المستشفيات فى مدينة طراز التى تقع على بعد كيلومترات قليلة من الحدود مع قرغيزيا.

فيما تمكنت عناصر الإطفاء من اخماد جانب من الحريق الذى نشب فى القاعدة العسكرية بمنطقة زامبيل.

وقالت وزارة الدفاع الكازاخية إن الأسلحة التى كانت موجودة فى الترسانة العسكرية ذخيرة قصيرة المدى، لافتة إلى قرار السلطات بإجلاء 250 شخصا مقيمين فى قرية كاينار القريبة من القاعدة لدواع أمنية.

ومن جانبه، أعلن رئيس كازاخستان، قاسم جومارت توكاييف، فتح تحقيق جنائى، معلنًا عن قطع خط السكك الحديدية.