عقوبة قطع أشارة المرور في السعودية وقيمة الغرامة المالية وحقيقة تخفيضها

عقوبة قطع أشارة المرور في المملكة ليس بأمر الهين الذي من الممكن الاستهانة به، فا أشارة المرور لها تقديرها واحترامها في جميع بلدان العالم وتحديدا المتقدمة منها والسعودية أصبحت على خطوات ثابته لوضع نفسها بين مصاف الدول المتقدمة والتي تسعي إلى جعل حياة مواطنيها أسهل وذات طابع من الرفاهية وهذا ليس نصيب المواطن فقط من مرحلة التقدم التي تمنحها الحكومة السعودية له بل يمكن للمقيم المغترب أن يعيش نفس الواقع للمواطن السعودي، حيث تخطي عدد المقيمين في المملكة العشرة مليون مقيم يستخدمون اغلب الخدمات التي توجه لجميع للمواطنين السعودين والوافدين المغتربين علي أراضي السعودية ومن بين هذه الخدمات الاستعلام عن المخالفات المرورية وغيرها من الخدمات الأخري التي تقدمها الحكومة في المملكة للجميع على حد سواء.

عقوبة قطع أشارة المرور في السعودية

يقصد بمخالفة قطع أشارة المرور في المملكة هو تجاوز إشارة المرور الحمراء وبالتالي يتحرك قائد السيارة المخالف في جهات ممنوع التحرك بها أثناء وقت ظهور تلك الإشارة علي اللوحة الضوئية مما يؤدي إلى وقوع بعض حوادث نتيجة الاصطدام بمركبات أو أشخاص آخرين خلال عبور الطريق وبالتالي تعريض حياة المواطنين للخطر.

وفي احد السبل للتقليل الحوادث المرورية الناتجة عن ارتكاب تلك المخالفات وضعت الإدارة العامة للمرور التابعة لوزارة الداخلية السعودية عقوبات صارمة لمخالفات قطع الإشارة تتمثل في الأتي:

غرامة مالية تتراوح ما بين 3 آلاف ريال إلى 6 آلاف ريال، وتلك المخالفة تقع في الجدول السادس من جداول المخالفات المرورية في السعودية. بينما تكون قيمة مخالفة قطع الإشارة وقيادة السيارة أثناء تناول الكحوليات ما بين 5 آلاف ريال إلى 10 آلاف ريال. وتقوم هيئات الفصل المروري التابعة لوزارة الداخلية السعودية وأيضا واللجان المختصة بتغليظ المخالفة ومضاعفة تلك العقوبات والغرامات إلى حدها الأقصى طبقًا للمسببات الموجودة في المخالفة.

مخالفة قطع الإشارة الصفراء

يعتقد الكثير أن قطع الإشارة الصفراء مخالفة تستوجب توقيع عقوبات مالية على صاحبها. ولكن أوضحت الإدارة العامة للمرور أن قطع الإشارة الضوئية الصفراء لا تُعد مخالفة. فالغرامة المالية يتم توقيعها في حالة كسر إشارة المرور الحمراء فقط، وفي نفس السياق يرغب العديد من المواطنين والمقيمين في معرفة مدى وجود توقيف في مخالفة قطع الإشارة الحمراء، وفي هذا الشأن أكدت الإدارة العامة للمرور في المملكة العربية السعودية أن عقوبة التوقيف يتم توقيعها في حالة تكرار ارتكاب مخالفة تؤدي إلى تعريض حياة المواطنين للخطر وتؤثر على السلامة العامة وذلك خلال عامًا واحدًا من ارتكابها للمرة الأولى.

ملحوظة هامة: يعتقد الكثير من الأشخاص أن كسر الإشارة الصفراء في المملكة مخالفة تستوجب توقيع عقوبات مالية على صاحبها، ولكن أوضحت الإدارة العامة للمرور في المملكة أن قطع الإشارة الصفراء لا تُعد مخالفة، فالعقوبة المالية يتم توقيعها في حالة كسر إشارة المرور الحمراء فقط.

قيمة الغرامة المالية وحقيقة تخفيضها

ويظن بعض المواطنين أو المقميمن أن عقوبة قطع أشارة المرور في السعودية تستوجب التوقيف، وفي هذا الصدد أكدت الإدارة العامة للمرور في المملكة أن عقوبة التوقيف يتم توقيعها في حالة تكرار ارتكاب مخالفة تؤدي إلى تعريض حياة المواطنين للخطر وتؤثر على السلامة العامة وذلك خلال عامًا واحدًا من ارتكابها للمرة الأولى، كما قامت أدارة المرور علي التأكيد أن مخالفة قطع الإشارة الضوئية الحمراء لا تستوجب الإيداع في الحبس، فالعقوبات المفروضة على مرتكبي تلك المخالفات هي عقوبات مالية فقط.

وتقوم أدارة المرور بإبلاغ قائدي السيارات المخالفين بالمخالفات التي تم تسجيلها عليهم خلال فترة تتراوح ما بين يومين إلى 5 أيا، حيث يتم إرسال رسالة نصية إلى مرتكب المخالفة تحتوي على قيمة المخالفة التي تم توقيعها عليه وطريقة سدادها، وقد تم تداول بعض الأخبار مؤخرا تفيد بتخفيض عقوبة قطع أشارة المرور في السعودية لتبدأ من 150 ريال بدلًا من 3 آلاف ريال، ولكن الإدارة العامة للمرور في السعودية قامت بنفي تلك الأقاويل التي يتم ترديدها وأكدت أنها ليست لها أي أساس من الصحة.

يذكر انه تم أتاحت الكثير من الخدمات الإلكترونية علي بوابة ابشر التي من خلالها تم تسهيل الكثير من الخدمات الشخصية التي كانت تستوجب الكثير من العناء والجهد ومن بين هذه الخدمات خدمة تجديد استمارة السيارة المنتهية ويتم أنجاز هذه المهمة في دقائق معدودة عند اتباع الخطوات الصحيحة التي سبق وذكرنها في مقال سابق.