تسجيل دخول مدرستي مايكروسوفت 1443 الطلاب والمعلمين

تسجيل دخول مدرستي مايكروسوفت يُعد هو الطريقة الأساسية التي يُمكن من خلاها لجميع طلاب المرحة الأساسية في المملكة العربية السُّعُودية والمعلمين تسجيل الدخول إلى منصة مدرستي السُّعُودية، وذلك من خلال الحصول على بيانات حساب مايكروسوفت 365 ومن ثم ؛ إدخال بيناته في الخانات المخصصة له عبر موقع المنصة ، وفيما يلي على موقع ثقفني ؛ سوف يتم توضيح كيفية تسجيل دخول مدرستي مايكروسوفت للكادر التعليمي والطلاب بالتفصيل.منصة مدرستي التعليمية
إن منصة مدرستي هي النظام التعليمي الذي تم الاعتماد عليه في العام الماضي داخل المملكة بشكل كلي في ظل انتشار جائحة الوباء المستجد للحفاظ على صحة أعضاء العملية التعليمية ومواصلة التعليم دون توقف في الوقت ذاته حيث إن المنصة عبارة عن موقع ويب سايت تفاعلي يُشبه إلى حد بعيد بيئة المدرسة الحقيقة فيما يخص الحضور اليومي والحصص والتواصل مع المعلم والاستماع إلى الشرح وحل الواجبات ورفعها وأداء الاختبارات أيضًا ولكنها تتم بنظام التعليم اون لاين عن بعد دون حضور حقيقي مادي.تسجيل دخول مدرستي مايكروسوفت
حتى يتمكن جميع طلاب التعليم العام داخل المملكة العربية السُّعُودية سواء في مرحلة الابتدائي أو المتوسط أو الثانوي من الولوج إلى منصة مدرستي تسجيل الدخول للطالب وحتى يتمكن كذلك المعلمين من تسجيل الدخول إلى منصة مدرستي من خلال حساب Microsoft 365 ؛ فلا بُد من اتباع الخطوات التالية:
- تنزيل أحدث إصدار من تطبيق توكلنا على الهاتف الجوال أندرويد أو آيفون.
- تسجيل الدخول على توكلنا ثم النقر على خدمة بياناتي واختيار بيانات منصة مدرستي.
- إدخال اسم الطالب أو المعلم ، ثم النقر عليه للحصول على بينات الدخول حساب مايكروسوفت.
- التوجه بعد ذلك إلى منصة مدرستي رابط
- الضغط على تسجيل دخول من أعلى الصفحة من اليسار.
- إدخال اسم المستخدم أو البريد الإلكتروني المرتبط بحساب مايكروسوفت للمستخدم.
- ثم الضغط على التالي.
- إدخال كلمة المرور
- ثم النقر على دخول log in
- بعد الانتهاء من تسجيل دخول مدرستي مايكروسوفت بنجاح ؛ سوف يتم هنا الانتقال إلى الصفحة الرئيسية لمنصة مدرستي حيث يُمكن للطالب أو المعلم الاستفادة من كافة الخِدْمَات والأنشطة الطلابية والمدرسية والتعليمية المتاحة عبر المنصة في أي وقت بسهولة تامة.
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تسجيل دخول مدرستي مايكروسوفت يُعد هو الطريقة الأساسية التي يُمكن من خلاها لجميع طلاب المرحة الأساسية في المملكة العربية السُّعُودية والمعلمين تسجيل الدخول إلى منصة مدرستي السُّعُودية، وذلك من خلال الحصول على بيانات حساب مايكروسوفت 365 ومن ثم ؛ إدخال بيناته في الخانات المخصصة له عبر موقع المنصة ، وفيما يلي على موقع ثقفني ؛ سوف يتم توضيح كيفية تسجيل دخول مدرستي مايكروسوفت للكادر التعليمي والطلاب بالتفصيل.منصة مدرستي التعليمية
إن منصة مدرستي هي النظام التعليمي الذي تم الاعتماد عليه في العام الماضي داخل المملكة بشكل كلي في ظل انتشار جائحة الوباء المستجد للحفاظ على صحة أعضاء العملية التعليمية ومواصلة التعليم دون توقف في الوقت ذاته حيث إن المنصة عبارة عن موقع ويب سايت تفاعلي يُشبه إلى حد بعيد بيئة المدرسة الحقيقة فيما يخص الحضور اليومي والحصص والتواصل مع المعلم والاستماع إلى الشرح وحل الواجبات ورفعها وأداء الاختبارات أيضًا ولكنها تتم بنظام التعليم اون لاين عن بعد دون حضور حقيقي مادي.تسجيل دخول مدرستي مايكروسوفت
حتى يتمكن جميع طلاب التعليم العام داخل المملكة العربية السُّعُودية سواء في مرحلة الابتدائي أو المتوسط أو الثانوي من الولوج إلى منصة مدرستي تسجيل الدخول للطالب وحتى يتمكن كذلك المعلمين من تسجيل الدخول إلى منصة مدرستي من خلال حساب Microsoft 365 ؛ فلا بُد من اتباع الخطوات التالية:
- تنزيل أحدث إصدار من تطبيق توكلنا على الهاتف الجوال أندرويد أو آيفون.
- تسجيل الدخول على توكلنا ثم النقر على خدمة بياناتي واختيار بيانات منصة مدرستي.
- إدخال اسم الطالب أو المعلم ، ثم النقر عليه للحصول على بينات الدخول حساب مايكروسوفت.
- التوجه بعد ذلك إلى منصة مدرستي رابط
- الضغط على تسجيل دخول من أعلى الصفحة من اليسار.
- إدخال اسم المستخدم أو البريد الإلكتروني المرتبط بحساب مايكروسوفت للمستخدم.
- ثم الضغط على التالي.
- إدخال كلمة المرور
- ثم النقر على دخول log in
- بعد الانتهاء من تسجيل دخول مدرستي مايكروسوفت بنجاح ؛ سوف يتم هنا الانتقال إلى الصفحة الرئيسية لمنصة مدرستي حيث يُمكن للطالب أو المعلم الاستفادة من كافة الخِدْمَات والأنشطة الطلابية والمدرسية والتعليمية المتاحة عبر المنصة في أي وقت بسهولة تامة.
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